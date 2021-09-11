В Пермском крае начали закрывать ковидные койки из-за снижения заболеваемости

В шести больницах Пермского края в общей сложности 347 ковидных коек были переведены в штатный режим из-за снижения заболеваемости COVID-19 в регионе. Сейчас в регионе открыто 5 628 коек для лечения пациентов с COVID-19, свободный коечный фонд составляет 30,9%, сообщает ТАСС со ссылкой на краевом Минздрав. Из освобожденных коек около 200 мест освободили от лечения коронавирусных пациентов в Пермском краевой клинической инфекционной больнице. Также освободилась часть мест в Октябрьском, Осинском и Чайковском районах.