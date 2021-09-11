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Posted 11 сентября 2021, 16:07

Published 11 сентября 2021, 16:07

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Пермском крае начали закрывать ковидные койки из-за снижения заболеваемости

В Пермском крае начали закрывать ковидные койки из-за снижения заболеваемости

11 сентября 2021, 16:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Количество суточных заболевших начало уменьшаться с начала сентября. 1 сентября в регионе было 472 новых заболевших, 11 сентября — 447.

В шести больницах Пермского края в общей сложности 347 ковидных коек были переведены в штатный режим из-за снижения заболеваемости COVID-19 в регионе. Сейчас в регионе открыто 5 628 коек для лечения пациентов с COVID-19, свободный коечный фонд составляет 30,9%, сообщает ТАСС со ссылкой на краевом Минздрав. Из освобожденных коек около 200 мест освободили от лечения коронавирусных пациентов в Пермском краевой клинической инфекционной больнице. Также освободилась часть мест в Октябрьском, Осинском и Чайковском районах.

По данным на 11 сентября в регионе выявлено 92 825 случаев заражения COVID-19: 82 154 — выздоровели, 5 561 — скончались.

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#Общество#Коронавирус в Перми
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