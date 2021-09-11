В Пермском крае начали закрывать ковидные койки из-за снижения заболеваемости

Posted 11 сентября 2021, 16:07
Published 11 сентября 2021, 16:07
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В шести больницах Пермского края в общей сложности 347 ковидных коек были переведены в штатный режим из-за снижения заболеваемости COVID-19 в регионе. Сейчас в регионе открыто 5 628 коек для лечения пациентов с COVID-19, свободный коечный фонд составляет 30,9%, сообщает ТАСС со ссылкой на краевом Минздрав. Из освобожденных коек около 200 мест освободили от лечения коронавирусных пациентов в Пермском краевой клинической инфекционной больнице. Также освободилась часть мест в Октябрьском, Осинском и Чайковском районах.
По данным на 11 сентября в регионе выявлено 92 825 случаев заражения COVID-19: 82 154 — выздоровели, 5 561 — скончались.