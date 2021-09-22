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Posted 22 сентября 2021, 08:49

Published 22 сентября 2021, 08:49

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Четвертая волна? В Пермском крае вторую неделю подряд растет заболеваемость COVID-19

Четвертая волна? В Пермском крае вторую неделю подряд растет заболеваемость COVID-19

22 сентября 2021, 08:49
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Самый низкий показатель по заболеваемость коронавирусом в регионе за этот месяц зафиксирован 13 сентября — 443 случая. После этого дня статистика только росла.

В Пермском крае за последние сутки COVID-19 нашли у 462 человек (вчера — 457): 44 пациента находятся в больницах, 418 — на домашнем лечении.

«Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 97 780. В числе 462 новых инфицированных 172 пациента мужского пола, 290 — женского, среди заболевших 36 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 61 человек, от 30 до 49 лет — 176 человек, 124 в возрасте 50–64 и 65 человек старше 65 лет», — сообщает пресс-служба краевого правительства.

Количество летальных случаев в регионе за последние 24 часа увеличилось до 4 635 (+29 за сутки). В больницах сейчас лечатся 3 374 человека: 161 пациент — на искусственной вентиляции легких. Количество свободных «коронавирусных» коек от развернутых — 18,6%. На карантине из-за подозрения на COVID-19 остаются 17 345 жителей региона.

Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России после восьми недель наблюдается интенсивный рост по случаям COVID-19 в 36 из 85 субъектов.

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#Общество#Коронавирус в Перми
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