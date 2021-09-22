Четвертая волна? В Пермском крае вторую неделю подряд растет заболеваемость COVID-19

«Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 97 780. В числе 462 новых инфицированных 172 пациента мужского пола, 290 — женского, среди заболевших 36 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 61 человек, от 30 до 49 лет — 176 человек, 124 в возрасте 50–64 и 65 человек старше 65 лет», — сообщает пресс-служба краевого правительства.