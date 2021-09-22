Четвертая волна? В Пермском крае вторую неделю подряд растет заболеваемость COVID-19

Posted 22 сентября 2021, 08:49
Published 22 сентября 2021, 08:49
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В Пермском крае за последние сутки COVID-19 нашли у 462 человек (вчера — 457): 44 пациента находятся в больницах, 418 — на домашнем лечении.
«Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 97 780. В числе 462 новых инфицированных 172 пациента мужского пола, 290 — женского, среди заболевших 36 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 61 человек, от 30 до 49 лет — 176 человек, 124 в возрасте 50–64 и 65 человек старше 65 лет», — сообщает пресс-служба краевого правительства.
Количество летальных случаев в регионе за последние 24 часа увеличилось до 4 635 (+29 за сутки). В больницах сейчас лечатся 3 374 человека: 161 пациент — на искусственной вентиляции легких. Количество свободных «коронавирусных» коек от развернутых — 18,6%. На карантине из-за подозрения на COVID-19 остаются 17 345 жителей региона.
Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России после восьми недель наблюдается интенсивный рост по случаям COVID-19 в 36 из 85 субъектов.