До конца года в Пермском крае начнется строительство газопроводов в шести территориях

Posted 22 сентября 2021, 10:50
Published 22 сентября 2021, 10:50
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В рамках реализации программы по газификации в Пермском крае до 2025 года будут построены сети газопровода в Кочевском и Сивинском муниципальных округах. О планах рассказал министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрея Кокорева на заседании Правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Глава региона в очередной раз подчеркнул, что темпы строительства сетей в последние годы значительно выросли. «Второй год подряд прокладываем более 600 км газопроводов. В этом году на газификацию увеличено финансирование — из всех источников выделено свыше 3 млрд рублей, что на 800 млн рублей больше, чем в прошлом», — уточнил Дмитрий Махонин.
Реализацией программы занимаются федеральные власти и «Газпром». Со стороны Пермского края первостепенная задача по строительству внутрипоселковых газопроводов. В планах повысить на 10% процент газификации сельских территорий Пермского края к 2025 году. Министр ЖКХ Андрей Кокорев добавил, что в ближайшие пять лет будет простроено 486 км межпоселковых газопроводов для 78 населенных пунктов.
В этом году уже простроено девять девять газопроводов протяженностью 116 км. Потребителями стали более 1,5 тыс. домовладений из восьми муниципалитетов. До декабря 2021 году будет начато строительство еще шести газопроводов: в Чайковском, Нытвенском, Осинском, Верещагинском городских округах, а также в Юсьвинском и Куединском муниципальных округах.
Кроме того в регионе продолжается исполнение указов Президента по социальной газификации — бесплатному подведению газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах. «В рамках инициативы главы государства в Прикамье собрано 27 тыс. заявок. Мы рассчитываем, что в этом и в следующем году по программе догазификации к голубому топливу будет подключено порядка 30 тыс. домовладений региона», — обозначил Дмитрий Махонин.
В Министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края напоминают, что заявки на догазификацию можно подать в мобильных и стационарных пунктах «Газпрома», в отделениях МФЦ, через портал и сайт Госуслуг.
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