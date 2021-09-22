До конца года в Пермском крае начнется строительство газопроводов в шести территориях

Глава региона в очередной раз подчеркнул, что темпы строительства сетей в последние годы значительно выросли. «Второй год подряд прокладываем более 600 км газопроводов. В этом году на газификацию увеличено финансирование — из всех источников выделено свыше 3 млрд рублей, что на 800 млн рублей больше, чем в прошлом», — уточнил Дмитрий Махонин.