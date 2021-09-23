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Posted 23 сентября 2021, 05:08

Published 23 сентября 2021, 05:08

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

УДС «Молот» опять не смогли продать на торгах за 630 миллионов рублей

УДС «Молот» опять не смогли продать на торгах за 630 миллионов рублей

23 сентября 2021, 05:08
Фото: Properm.ru
Сюжет
Банкротство
Сейчас цена дворца спорта слишком высокая для покупки властями края.

Торги по продаже УДС «Молот» в Мотовилихинском районе были признаны не состоявшимися, сообщается на сайте Всероссийской электронной торговой площадки, на которой проходил аукцион. По данным системы, никто не заявился на торги.

Стоит отметить, что это уже второй аукцион по продаже спорткомплекса: в первый раз его выставили на продажу за 702,1 млн рублей, потом цена была снижена до 631,9 млн рублей согласно конкурсной процедуре. Теперь торги будут проходить путем публичного предложения.

УДС «Молот» принадлежит ПАО «Мотовилихинские заводы». Предприятие является банкротом с 2018 года. В 2017 году предприятия передало краевому Минспорту в аренду дворец спорта «Молот». Основным интересантом покупки объекта считаются краевые власти. Для этого из бюджета Прикамья в уставной капитал КРПК планируется передать 284 млн рублей.

#Недвижимость#Банкротство
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