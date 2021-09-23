УДС «Молот» опять не смогли продать на торгах за 630 миллионов рублей

Стоит отметить, что это уже второй аукцион по продаже спорткомплекса: в первый раз его выставили на продажу за 702,1 млн рублей, потом цена была снижена до 631,9 млн рублей согласно конкурсной процедуре. Теперь торги будут проходить путем публичного предложения.