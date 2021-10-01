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Posted 1 октября 2021, 14:14

Published 1 октября 2021, 14:14

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Мотовилихинском районе Перми в четырех домах отключили газ. Прокуратура проводит проверку

В Мотовилихинском районе Перми в четырех домах отключили газ. Прокуратура проводит проверку

1 октября 2021, 14:14
Фото: 1MI.
Сюжет
Коммунальный рай
Пермяки пожаловались на ситуацию в социальных сетях.

В Перми прокуратура проводит проверку прекращения подачи газа в четыре дома, находящихся в Мотовилихинском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

На днях в социальных сетях и СМИ появилась информация, что у жителей домов по ул. КИМ, 7 и ул. Гашкова, 41, 41/1, 41а отключили газ. Прокуратура во время проверки собирается оценить законнность действий ответственных лиц и применить меры реагирования. Сейчас прокурор Мотовилихинского района взял восстановление газоснабжения под свой контроль.

#Происшествия#Коммунальный рай
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