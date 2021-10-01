В Мотовилихинском районе Перми в четырех домах отключили газ. Прокуратура проводит проверку

Posted 1 октября 2021, 14:14
Published 1 октября 2021, 14:14
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Перми прокуратура проводит проверку прекращения подачи газа в четыре дома, находящихся в Мотовилихинском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
На днях в социальных сетях и СМИ появилась информация, что у жителей домов по ул. КИМ, 7 и ул. Гашкова, 41, 41/1, 41а отключили газ. Прокуратура во время проверки собирается оценить законнность действий ответственных лиц и применить меры реагирования. Сейчас прокурор Мотовилихинского района взял восстановление газоснабжения под свой контроль.