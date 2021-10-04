В Перми начали платно прививать иностранцев от коронавируса

В Перми 30 сентября начали прививать иностранцев от коронавируса в отделении платных услуг Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Препарат «Спутник Лайт» смогут получить трудовые мигранты и иностранные студенты, живущие в регионе. Процедура проводится в рабочие дни с 8:30 до 12:30 и с 13:00 до 15:00. При этом иностранцы с ОМС могут пройти вакцинацию от COVID-19 бесплатно в других медучреждениях или мобильных пунктах.