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Posted 4 октября 2021, 05:11

Published 4 октября 2021, 05:11

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Перми начали платно прививать иностранцев от коронавируса

В Перми начали платно прививать иностранцев от коронавируса

4 октября 2021, 05:11
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Вакцину от коронавируса поставили уже 78 человек. Минздрав планирует привить около 10 тыс. иностранцев в регионе.

В Перми 30 сентября начали прививать иностранцев от коронавируса в отделении платных услуг Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Препарат «Спутник Лайт» смогут получить трудовые мигранты и иностранные студенты, живущие в регионе. Процедура проводится в рабочие дни с 8:30 до 12:30 и с 13:00 до 15:00. При этом иностранцы с ОМС могут пройти вакцинацию от COVID-19 бесплатно в других медучреждениях или мобильных пунктах.

По данным на 3 октября, привились уже 78 иностранцев. Всего в регионе планируется вакцинировать около 10 тыс. человек из этой категории. Получить вакцины можно только после заключения договора и оплаты 650 рублей наличными. При этом нужно предъявить заграничный паспорт.

Поставить вакцину от COVID-19 можно и по полису добровольного медицинского страхования, если в него включена услуга вакцинации. Важный момент — должен быть заключен договор между страховой компанией и центром СПИД.

Также медучреждение может заключить договор с работодателями иностранцев. Для этого юрлицо должно направить в отдел финансового контроля карточку организации и подписанный руководителем список работников, которые хотят поставить прививку. Адрес электронной почты для отправки документов — [email protected]. Ответственное лицо — Мансурова Мария, телефон 8 (342) 285–06–01.

В центре СПИД уточняют, вопросы о вакцинации можно задать заведующей отделением платных медицинских услуг Наталии Моковой по телефону 8 (342) 285–04–62.

#Общество#Коронавирус в Перми
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