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Posted 1 ноября 2021, 08:12

Published 1 ноября 2021, 08:12

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

В Пермский край привезли 18,6 тысячи комплектов вакцины «Спутник V»

В Пермский край привезли 18,6 тысячи комплектов вакцины «Спутник V»

1 ноября 2021, 08:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Сейчас записаться на прививку можно в регистратурах поликлиник, а также в филиалах МФЦ и центрах «Мои документы».

В Пермский край привезли новую партию двухкомпонентной вакцины «Спутник V» («ГамКовидВак»). Как сообщает пресс-служба регионального правительства, препарат будет распределен между поликлиниками и частными медклиниками.

С начала прививочной кампании в Прикамье доставили около 1,18 млн комплектов вакцин от коронавируса («Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт»). Полностью вакцинировались двухкомпонентными вакцинами 676,5 тыс. человек. Сделать прививку может любой житель Пермского края старше 18 лет, который не болел коронавирусом в течение последних шести месяцев и не имеющий противопоказаний. Вакцинация «Спутником V» проводится с интервалом в 21 день между дозами.

Записаться на прививку можно в регистратурах поликлиник, а также филиалах МФЦ и территориально обособленных подразделениях «Мои документы». Сейчас запись на вакцинацию проводится на период до 30 дней, выбрать определенную вакцину не разрешается. На прошлой неделе Минздрав РФ рекомендовал использовать однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации от COVID-19.

#Общество#Коронавирус в Перми
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