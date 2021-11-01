В Пермский край привезли 18,6 тысячи комплектов вакцины «Спутник V»

С начала прививочной кампании в Прикамье доставили около 1,18 млн комплектов вакцин от коронавируса («Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт»). Полностью вакцинировались двухкомпонентными вакцинами 676,5 тыс. человек. Сделать прививку может любой житель Пермского края старше 18 лет, который не болел коронавирусом в течение последних шести месяцев и не имеющий противопоказаний. Вакцинация «Спутником V» проводится с интервалом в 21 день между дозами.