На работу по QR. С 8 ноября в Перми закончится режим локдауна

Кроме того, в Прикамье продолжает действовать режим строгой самоизоляции для не иммунизированных жителей в возрасте 60 лет и старше. Они должны постоянно находиться по месту проживания (пребывания) и не покидать его за исключением ряда случаев. Это обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи прямой угрозы жизни и здоровью. Также исключением является следование жителя к месту проведения вакцинации против COVID-19. Кроме этого, людям старшего возраста допустимо покидать места самоизоляции для следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, например, для покупки продуктов или лекарств в аптеке. Допускаются прогулки или выгул домашних животных в безлюдных местах на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома, вынос мусора до ближайшего контейнера. Вакцинированные жители в возрасте 60 лет и старше освобождаются от необходимости соблюдать домашний режим.