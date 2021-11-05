На работу по QR. С 8 ноября в Перми закончится режим локдауна

Posted 5 ноября 2021, 12:50
Published 5 ноября 2021, 12:50
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
В Пермском крае с 8 ноября, после завершения объявленных в России нерабочих дней, возобновляют деятельность заведения общественного питания, розничной торговли, учреждения культуры, спорта, а также иные организации с предполагаемым скоплением людей, при условии соблюдения установленных ранее требований.
Как пояснили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом, решение о возобновлении работы организаций было принято в связи со снижением нагрузки на ковидные стационары. Введение в Прикамье дополнительных нерабочих дней с 25 по 29 ноября и объявленная в России нерабочей неделя по 7 ноября включительно позволили сократить число контактов между людьми, указывают в официальном заявлении оперштаба. В результате комплекса мер за период с 30 сентября, когда оперштаб объявил о введении сертификатов и QR-кодов, по 5 ноября в Пермском крае вакцинацию против COVID-19 прошли 200,1 тыс. жителей.
Кроме того, по данным оперштаба, за месяц в крае сократилось число пациентов с коронавирусом и пневмониями, которым необходимо лечение в условиях стационаров, хотя уровень заболеваемости остается очень высоким. Это привело к увеличению резерва свободного коечного фонда в ковидных больницах. Так, если на 4 октября он составлял 9,1% от развернутого числа коек, то на 5 ноября этот показатель достиг 26%. В том числе это было достигнуто разворачиванием дополнительного числа коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Обстановка с заболеваемостью COVID-19 в регионе остается крайне напряженной. Ежесуточно Роспотребнадзор подтверждает в Прикамье порядка 700 новых случаев коронавируса. Поэтому при возобновлении работы заведений общепита, розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центров и других организаций посещать их смогут только граждане с иммунитетом против COVID-19. Напомним, под ними подразумеваются жители, имеющие сертификаты вакцинации от коронавируса, QR-коды, подтверждающие факт иммунизации от COVID-19 или перенесенное заболевание в период последних 6 месяцев. В оперштабе подчеркивают, что данное решение является вынужденной мерой. Информация о том, на какие организации распространяется требование, размещена по ссылке. Напомним, также вступает в действие введенное ранее ограничение на деятельность организаций сферы общественного питания в период с 23.00 до 06.00 часов. Оно не распространяется на услуги по доставке доставки и самовывозу, а также работу кафе в аэровокзальных комплексах.
Также напомним, что с 8 ноября в Пермском крае впервые вводится фильтр безопасности в виде QR-кодов для сотрудников ряда организаций, размещаемых в зданиях административно-деловых центров, в том числе бизнес-центрах и деловых центрах. Эта мера распространяется на сферу бытовых услуг, подразделений финансовых организаций, салонов красоты, жилищно-коммунального хозяйства, образования и других. Для сотрудников данных организаций также допускается предъявление справок о медотводах от вакцинации от COVID-19, выданных в порядке, установленном Минздравом РФ.
Кроме того, в Прикамье продолжает действовать режим строгой самоизоляции для не иммунизированных жителей в возрасте 60 лет и старше. Они должны постоянно находиться по месту проживания (пребывания) и не покидать его за исключением ряда случаев. Это обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи прямой угрозы жизни и здоровью. Также исключением является следование жителя к месту проведения вакцинации против COVID-19. Кроме этого, людям старшего возраста допустимо покидать места самоизоляции для следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, например, для покупки продуктов или лекарств в аптеке. Допускаются прогулки или выгул домашних животных в безлюдных местах на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома, вынос мусора до ближайшего контейнера. Вакцинированные жители в возрасте 60 лет и старше освобождаются от необходимости соблюдать домашний режим.