Пермский завод «Редуктор-ПМ» признали виновным в нарушении закона о защите конкуренции

Жалобу на компанию подали четыре ООО: «Железнодорожное управление», ООО «Экспресс», «Метур» и Сталепромышленнная компания». Они сообщили, что перевозили промышленные грузы от станции Бахаревка до складов по путям необщего пользования, которые находятся в промзоне по улице Героев Хасана, 105. Компании арендовали их у АО «Редуктор-ПМ», но в мае 2021 года АО отказалось сдавать пути в аренду и начало их демонтировать.