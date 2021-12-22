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Posted 22 декабря 2021, 09:49

Published 22 декабря 2021, 09:49

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Пермский завод «Редуктор-ПМ» признали виновным в нарушении закона о защите конкуренции

22 декабря 2021, 09:49
Сюжет
Уфас
О возможных нарушениях в действиях завода антимонопольщики сообщили в июле, но решение удалось принять только в декабре.

Пермские антимонопольщики признали виновным АО «Редуктор-ПМ» в нарушении законе о защите конкуренции, сообщили Properm.ru в пресс-службе УФАС России по Пермскому краю. Рассмотрение антимонопольного дела прошло еще в сентябре, но решение вынесли только сейчас.

Жалобу на компанию подали четыре ООО: «Железнодорожное управление», ООО «Экспресс», «Метур» и Сталепромышленнная компания». Они сообщили, что перевозили промышленные грузы от станции Бахаревка до складов по путям необщего пользования, которые находятся в промзоне по улице Героев Хасана, 105. Компании арендовали их у АО «Редуктор-ПМ», но в мае 2021 года АО отказалось сдавать пути в аренду и начало их демонтировать.

Руководитель УФАС России по Пермскому краю Александр Плаксин во время пресс-конференции уточнил, что работы по демонтажу путей и снятию их с учета были проведены в сжатые сроки — во время нерабочий майских дней. Сейчас объекта нет как юридически, так и физически.

АО «Редуктор-ПМ» пояснило, что планирует развивать территорию предприятия, однако из-за этого компании по перевозки грузов не смогли продолжить работу. Антимонопольщики решили, что компания злоупотребила доминирующим положением на локальном рынке в сфере услуг ж/д инфраструктуры.

Компании грозит оборотный штраф, который рассчитывается от выручки, полученной при реализации транспортных услуг. Также будет решен вопрос о привлечении к административной ответственности должностных лиц, которые допустили нарушение.

#Общество#Уфас
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