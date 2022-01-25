Бизнес-омбудсмен Павел Новоселов: «Злоупотребления чиновников вызывают чувство „пролетарской ненависти“

— Задачи и цели были сформулированы в законе, а их квинтэссенция в присяге уполномоченного, в которой я торжественно обещал «соблюдать права и свободы предпринимателей, руководствоваться в своей деятельности Конституцией, законами, уставом, справедливостью и голосом совести». Последнее, на мой взгляд, очень важно, потому что часто я вижу ситуации, когда по отношению к предпринимателям поступают не совсем справедливо.

Иногда чиновники действуют в рамках своих полномочий, но явно ими злоупотребляют. Это, конечно, вызывает чувство «пролетарской ненависти». Сам раньше сталкивался с такими ситуациями, когда бьешься головой о стену. Чиновники в том или ином вопросе разбираются намного больше тебя, потому что это их ежедневная работа. Они могут использовать предоставленные им полномочия как во благо предпринимателю, так и во вред. Когда они это делают во вред, у некоторых предпринимателей возникает раздражение, у других опускаются руки. Такие предприниматели к нам приходят. Конечно, мы стараемся им помочь.