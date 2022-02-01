Сигналы о пожарах в Прикамье не обеспечили радиосвязью. А управляли системой через TeamViewer

Posted 1 февраля 2022,, 02:25
Published 1 февраля 2022,, 02:25
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Пермский районный суд в середине декабря вынес решение в споре между прокуратурой Гайнского района и ГКУ «УГПС Пермского края» (отвечает за противопожарную безопасность). По решению суда до мая 2022 года передача сигнала на пульт мониторинга системы «Стрелец-Мониторинг» из подконтрольных соцобъектов должна быть обеспечена радиосвязью, до этого времени — защищена криптозащитой. В ходе дела выяснилось, что система уязвима для внешнего воздействия — сигнал передается через незащищенные каналы сети интернет.
Система «Стрелец-Мониторинг» работает в Пермском крае с 2010 года. Она используется для передачи сигналов о пожаре из соцобъектов, мест массового пребывания людей и детских домов, в автоматическом режиме и без участия человека. Когда гражданин звонит в «01» или «112», проходит сигнал диспетчеру, он реагирует и направляет помощь. Но например, если в школе, в детском саду или больнице нет связи, интернета и вахтера, способного вызвать пожарных, то должен сработать ПАК «Стрелец-Мониторинг», который по радиочастотам передаст информацию.
Контракт на пожарный мониторинг соцобъектов в Пермском крае был заключен УГППС Пермского края с компанией «Цифровые системы безопасности» в феврале 2021 года. После поступивших жалоб на низкую работоспособность системы «Стрелец-Мониторинг» была проведена проверка в пожарной части № 69 (подразделении пожарной охраны ПЧ-81) в Гайнском районе.
В ходе проверок было выявлено, что на компьютерах где работала ПАК «Стрелец-Мониторинг» были установлены программы удаленного доступа TeamViewer, а также «Аврора-ЦТМ» — обе не являются специализированными для передачи защищенной информации, а значит не могут быть использованы для обслуживания ПАК «Стрелец-Мониторинг».
После получения результатов проверок с иском к ГКУ «УГПС Пермского края» в интересах неопределенного круга лиц вышел зампрокурора Гайнского района Михаил Павлов. Он указал, что по нормативам сигнал должен идти по защищенным каналам радиосвязи, это оговаривается в ч.7 ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требований пожарной безопасности». Прокуратура требовала обеспечить защиту системы программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» от внешнего доступа — то есть исключить передачу сигнала через интернет.
Как указано в судебном решении, информация, которая передается по каналам «Стрелец-Мониторинг» «не относится к информации для собственных нужд, является необходимым условием для обеспечения пожарной и общественной безопасности, состояния защищенности государства и общества от пожаров, чрезвычайных ситуаций и террористических угроз. Наличие условий, создающих и способствующих угрозе несанкционированного доступа к системе мониторинга третьих лиц, может привести к неработоспособности оборудования пожарного мониторинга, несвоевременности и недоставке извещений о пожаре с объектов защиты на пульты „01“ пожарных подразделений, и как следствие к материальным потерям и человеческим жертвам».
Но дело в том, что «УГПС Пермского края», как гражданская организация, не имеет разрешения работать на радиочастотах от центрального военного округа. На этом основании в МЧС отказали региональной УГПС в использовании радиочастот, в ответе ведомства говорилось о необходимости получения отдельной частоты для работы ПАК «Стрелец-мониторинг» на территории Пермского края. Видимо после этого для передачи данных стали использовать интернет.
Проведенные в рамках судебного разбирательства экспертизы показали, что с октября 2020 года в ряде случаев сигнал поступал на пульты пожарной охраны, в ряде — был неустойчив, в ряде — вовсе отсутствовал. Еще один случай проверки касался МБОУ «Усть-Черновская СОШ№ — здесь проводилась проверка всех систем. На момент инспекции электричество и сотовая связь и интернет на всей территории отсутствовали в течение 12 часов, вызвать экстренные службы через сотовую связь было невозможно, а „Стрелец-мониторинг“ почему-то работал именно через коммерческих операторов.
Также от находящихся под защитой «Стрелец-Мониторинг» учреждений в ЦСБ были направлены претензии по исполнению госконтрактов. Прокурорские проверки и проверки УФАС Пермского края в Гайнском районе показали, что компания ЦСБ не соблюдает качество услуг по мониторингу и техническому обслуживанию системы. По представлению прокуратуры была проведена служебная проверка в отношении заместителя начальника УГПС Сергея Кондакова — он не отслеживал качество работы, не привлекал экспертов к оценке исполнения работ, плата подрядчику проводилась независимо от качества услуги. Кондаков был оштрафован на 20 тыс. рублей.
В министерстве территориальной безопасности журналисту Properm.ru указали, что решение суда пока не вступило в законную силу и его будут оспаривать.
До 2019 года система пожарного мониторинга «Стрелец-Мониторинг» работала в системе МЧС, контракты на защиту соцобъектов заключались федеральным ведомством и использовались защищенные каналы связи. После перехода экс-министра территориальной безопасности Андрея Ковтуна в правительство из структур МЧС, была учреждена гражданская структура УГПС Пермского края. Это подразделение продолжило внедрение системы «Стрелец-Мониторинг», но уже на региональном уровне.
Контакты на установку и обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг» в Гайнском и других районах Прикамья с 2019 года «УГПС Пермского края» заключаются с компанией «Цифровые системы безопасности» (ЦСБ). Всего ЦСБ получил восемь госконтрактов на общую сумму более 359 млн рублей.