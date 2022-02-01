Сигналы о пожарах в Прикамье не обеспечили радиосвязью. А управляли системой через TeamViewer

Система «Стрелец-Мониторинг» работает в Пермском крае с 2010 года. Она используется для передачи сигналов о пожаре из соцобъектов, мест массового пребывания людей и детских домов, в автоматическом режиме и без участия человека. Когда гражданин звонит в «01» или «112», проходит сигнал диспетчеру, он реагирует и направляет помощь. Но например, если в школе, в детском саду или больнице нет связи, интернета и вахтера, способного вызвать пожарных, то должен сработать ПАК «Стрелец-Мониторинг», который по радиочастотам передаст информацию.