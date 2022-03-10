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Posted 10 марта 2022, 03:40

Published 10 марта 2022, 03:40

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Власти Перми намерены повысить штрафы за безбилетный проезд в пять раз

Власти Перми намерены повысить штрафы за безбилетный проезд в пять раз

10 марта 2022, 03:40
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Законопроект об увеличении штрафов должны были рассмотреть депутаты еще в феврале, но процедуру перенесли.

Пермские власти все еще планируют повысить штраф за безбилетный проезд в пермском транспорте до 2,5 тыс. рублей (сейчас — 500 рублей), а при повторном нарушении до 5 тыс. рублей (сейчас — 1 тыс.). Для владельцев безлимитных проездных, которые не приложили их к валидатору, штраф составит 500 рублей или они могут получить лишь предупреждение.

Пресс-служба мэрии уточняет, что за шесть месяцев внедрения бескондукторной системы доля безбилетного проезда остается стабильной — около 20%. Сейчас кондукторов нет на 60% транспорта. За оплатой проезда следят контролеры — в штате 71 человек, но в ближайший год планируется нанять еще столько же. Каждую неделю проводится около 2 тыс. проверок оплаты, более 130 человек привлекают к ответственности. Всего за 6 месяцев оштрафованы около 1 тыс. человек за безбилетный проезд.

Анатолий Путин, начальник городского департамента транспорта:— Сумма штрафа превышает стоимость безлимитного проездного на месяц. Логика этого законопроекта заключается в том, чтобы человеку было выгоднее купить безлимитный проездной. Главная наша задача — не наказать, а предотвратить правонарушение.

Ожидалось, что законопроект об увеличении штрафа для «зайцев» рассмотрят на февральском заседании Заксобрания Пермского края, но рассмотрение перенесли, чтобы провести обсуждения.

#Общество#Пермская езда
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