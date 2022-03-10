Власти Перми намерены повысить штрафы за безбилетный проезд в пять раз

Posted 10 марта 2022, 03:40
Published 10 марта 2022, 03:40
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Пермские власти все еще планируют повысить штраф за безбилетный проезд в пермском транспорте до 2,5 тыс. рублей (сейчас — 500 рублей), а при повторном нарушении до 5 тыс. рублей (сейчас — 1 тыс.). Для владельцев безлимитных проездных, которые не приложили их к валидатору, штраф составит 500 рублей или они могут получить лишь предупреждение.
Пресс-служба мэрии уточняет, что за шесть месяцев внедрения бескондукторной системы доля безбилетного проезда остается стабильной — около 20%. Сейчас кондукторов нет на 60% транспорта. За оплатой проезда следят контролеры — в штате 71 человек, но в ближайший год планируется нанять еще столько же. Каждую неделю проводится около 2 тыс. проверок оплаты, более 130 человек привлекают к ответственности. Всего за 6 месяцев оштрафованы около 1 тыс. человек за безбилетный проезд.
Ожидалось, что законопроект об увеличении штрафа для «зайцев» рассмотрят на февральском заседании Заксобрания Пермского края, но рассмотрение перенесли, чтобы провести обсуждения.