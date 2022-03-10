Власти Перми намерены повысить штрафы за безбилетный проезд в пять раз

Пресс-служба мэрии уточняет, что за шесть месяцев внедрения бескондукторной системы доля безбилетного проезда остается стабильной — около 20%. Сейчас кондукторов нет на 60% транспорта. За оплатой проезда следят контролеры — в штате 71 человек, но в ближайший год планируется нанять еще столько же. Каждую неделю проводится около 2 тыс. проверок оплаты, более 130 человек привлекают к ответственности. Всего за 6 месяцев оштрафованы около 1 тыс. человек за безбилетный проезд.