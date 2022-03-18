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Posted 18 марта 2022, 08:33

Published 18 марта 2022, 08:33

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

В Пермском крае вновь снизилась заболеваемость коронавирусом

18 марта 2022, 08:33
Сюжет
Коронавирус в Перми
Власти не собираются пока отменять масочный режим. При этом заболеваемость стабильном снижается.

В Пермском крае за последние сутки выявлено 817 случаев заражения COVID-19 (вчера — 851): 113 из новых заболевших — дети. При этом среди заболевших есть и те, кто прошел вакцинацию — 119 человек.

В больницах региона сейчас открыто 1 804 коронавирусные койки: 1 058 — заняты. Состояние 126 пациентов оценивается как тяжелое: 51 — на искусственной вентиляции легких. С начала пандемии в Пермском крае выявлено 351 853 случая COVID-19: 8 574 пациентов скончались (+8 за сутки), 333 030 — выздоровели (+1 641 за сутки).

#Общество#Коронавирус в Перми
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