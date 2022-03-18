В Пермском крае вновь снизилась заболеваемость коронавирусом

Posted 18 марта 2022, 08:33
Published 18 марта 2022, 08:33
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
В Пермском крае за последние сутки выявлено 817 случаев заражения COVID-19 (вчера — 851): 113 из новых заболевших — дети. При этом среди заболевших есть и те, кто прошел вакцинацию — 119 человек.
В больницах региона сейчас открыто 1 804 коронавирусные койки: 1 058 — заняты. Состояние 126 пациентов оценивается как тяжелое: 51 — на искусственной вентиляции легких. С начала пандемии в Пермском крае выявлено 351 853 случая COVID-19: 8 574 пациентов скончались (+8 за сутки), 333 030 — выздоровели (+1 641 за сутки).