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Posted 22 марта 2022, 09:05

Published 22 марта 2022, 09:05

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

В Пермском крае выявлен еще 701 случай COVID-19 за сутки: среди заболевших 60 детей

22 марта 2022, 09:05
Сюжет
Коронавирус в Перми
Заболеваемость в регионе остается на уровне пика прошлой волны, которая была осенью 2021 года.

В Пермском крае за сутки выявлен 701 случай заражения коронавирусом (вчера — 703): 244 из из них были привиты от COVID-19. Среди заболевших также есть дети — 60 человек.

На сегодня в регионе открыто 1 652 коронавирусные койки: 910 — занято. Состояние 108 пациентов оценивается как тяжелое: 36 — на искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии в регионе выявлено 354 740 случаев COVID-19: 8 603 пациентов скончались от COVID-19 (+8 за сутки), 338 334 — выздоровели (+1 344).

#Общество#Коронавирус в Перми
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