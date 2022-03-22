В Пермском крае выявлен еще 701 случай COVID-19 за сутки: среди заболевших 60 детей

Posted 22 марта 2022, 09:05
Published 22 марта 2022, 09:05
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
В Пермском крае за сутки выявлен 701 случай заражения коронавирусом (вчера — 703): 244 из из них были привиты от COVID-19. Среди заболевших также есть дети — 60 человек.
На сегодня в регионе открыто 1 652 коронавирусные койки: 910 — занято. Состояние 108 пациентов оценивается как тяжелое: 36 — на искусственной вентиляции легких.
С начала пандемии в регионе выявлено 354 740 случаев COVID-19: 8 603 пациентов скончались от COVID-19 (+8 за сутки), 338 334 — выздоровели (+1 344).