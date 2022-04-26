Пожертвования на счет ПГНИУ для жертв Тимура Бекмансурова дойдут не всем. Properm.ru узнали судьбу денег

В дальнейшем получить материальную помощь из собранных в фонд денег пострадавшие смогут только после накопления дохода на целевой капитал: «В связи с тем, что доход от публичного сбора будет получен не ранее 2023 года (деньги переданы в ноябре 2021-го), доходность по ним может быть получена только через год — в 2023-м». После этого на цели публичного сбора — помощь пострадавшим — с 2023 года будет направляться не менее 10% от утвержденной суммы публичного сбора. Таким образом, если кто-то будет отчислен, уволен или завершит учебу — он также не сможет получить матпомощь.