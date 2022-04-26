Пожертвования на счет ПГНИУ для жертв Тимура Бекмансурова дойдут не всем. Properm.ru узнали судьбу денег

Posted 26 апреля 2022, 02:00
Published 26 апреля 2022, 02:00
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Во время нападения на ПГНИУ 20 сентября 2021 года шесть человек погибли, пострадали 47 человек, сообщалось, что 23 из них получили огнестрельные ранения. Остальные были травмированы из-за создавшейся паники. 10 человек были с места событий госпитализированы в Пермскую краевую больницу, девять из них были экстренно прооперированы. Семерых, получивших самые тяжелые травмы, перевезли спецбортом МЧС России в московские клиники, они возвращались после лечения в Пермь до 6 декабря. Один из пострадавших во время стрельбы студентов получил инвалидность и прикован к постели. Среди получивших ранения и травмы — 38 студентов ПГНИУ, остальные — сотрудники вуза, ЧОП, прохожие.
Для поддержки родных погибших и пострадавших были созданы несколько источников, помощь была из федерального и регионального бюджетов, и деньги собирали два фонда. Как заявляли власти Прикамья, на эти цели было направлено более 18,5 млн рублей. Семьям шестерых погибших перечислили по 1 млн рублей, по 500 тыс. получили раненые, их 21 человек, еще по 100 тыс. перечислили тем, кто получил травмы во время происшествия — таких 18. Выплаты из бюджета начали направлять людям уже 24 сентября.
До 20 октября региональные власти принимали пожертвования от желающих помочь на счет ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения». Как сообщили журналисту Properm.ru в минсоцразвития региона, всего было собрано более 7,3 млн рублей от 28 052 физических и юридических лиц.
Как сообщили в ведомстве, 30 сентября 2021 года был создан Совет по распределению собранных благотворительных средств. С декабря 2021-го по январь 2022-го пострадавшим выплачены денежные средства в сумме 4 782 000 рублей. Остаток средств по решению Совета будет направлен на дальнейшую помощь пострадавшим с тяжелой степенью тяжести вреда здоровья.
Также деньги собирались на счет эндаумент фонда ПГНИУ, всего было собрано 1 304 400 рублей. Из них деньги получили только самые тяжело пострадавшие студенты, всего 250 тыс. рублей. Остальные средства будут перечисляться в течение нескольких лет, о чем благотворители не были оповещены.
Госуниверситет выбрал для сбора пожертвований свой эндаумент, люди направляли деньги до 30 октября 2021 года. Жертвователями в фонд стали выпускники, сотрудники, студенты (магистранты), аспиранты ПГНИУ, горожане, жители других регионов, коллеги из других вузов, партнеры вуза. Однако опрошенные журналистом Properm.ru жертвователи не знали об условиях, на которых средства будут передаваться пострадавшим. То, что люди не получили деньги, стало для пермяков новостью. В вузе считают, что деньги собраны в рамках закона и стандартного договора пожертвования, который каждый может прочитать на сайте фонда.
Как рассказала журналисту Properm.ru студентка ПГНИУ Марина, она была в день нападения дома, и когда появились сообщения, что можно перечислить помощь, девушка и ее близкие сразу отправили деньги. «Я не подозревала, что наша помощь еще не передана. Сообщения про сбор в эндаумент форсились в соцсетях — и студентов, и факультетских групп, без каких-либо особых условий», — рассказывает девушка.
В соцсетях разных подразделений университета, действительно, до сих пор размещены сообщения о сборе, где не оговариваются никакие условия передачи помощи. И нет ни одного отчета о расходовании целевого сбора.
В вузе официально поясняют, что все благотворительные сборы велись в соответствии с типовым договором пожертвования эндаумента, которые, однако не были публично доведены до людей, указывалось только, что платежная форма размещена на сайте фонда. По аналогии — банки и прочие финансовые организации оговаривают особые условия в пунктах со «звездочкой». Но очевидно, что в экстренной ситуации жертвователи эмоционально перечисляли деньги и не смотрели условий. По сути, люди совершали публичную оферту, которая, согласно ГК РФ ст. 437, подчиняется таким обязательным условиям:
Как сообщила в официальном ответе на запрос Properm.ru начальник управления общественных связей ПГНИУ Ксения Пунина, всего за период публичного сбора на единственный счет Фонда поступила сумма в размере 1 млн 304,4 тыс. рублей. Деньги были переданы в управляющую кампанию для долгосрочного управления и получения дохода на цели публичного сбора. По уставу эндаумента, деньги могут распределяться на меры поддержки после получения дохода в 10% со сборов.
«По уставу фонд целевого капитала может поддерживать только долгосрочные программы, и на них может быть направлен будущий доход от собранных средств. Были сформулированы основные цели для публичного сбора — поддержка пострадавших в ходе трагических событий 20 сентября 2021 года, в том числе: стипендиальная поддержка студентов, магистрантов и аспирантов ПГНИУ; материальная поддержка молодых преподавателей; содействие в разработке и реализации некоммерческих проектов и реабилитационных программ в образовательной среде», — говорится в официальном ответе.
Получить помощь из собранных денег смогут не все пострадавшие 20 сентября. По уставу эндаумента, родственники погибших, сотрудники подрядных организаций, которые есть среди травмированных, не могут быть благополучателями. Деньги официально могут передать только студентам, магистрантам, аспирантам, преподавателям и сотрудникам (в последнем случае оговаривается, что в категорию попадают молодые ученые).
На сегодня для помощи пострадавшим было направлено из средств эндаумента 500 тыс. рублей и израсходовано 370 тыс. рублей. 250 тыс. переданы наиболее серьезно травмированным студентам. Детальной расшифровки, сколько человек и какие суммы получили, официальный ответ не содержит. Из официального ответа регионального минздрава известно, что из всех пострадавших получил инвалидность и прикован к постели один студент ПГНИУ.
Еще 120 тыс. рублей направлены по решению фонда на проект «Комната психологической адаптации и социального взаимодействия» на базе общежития № 10 (в двух общежитиях, находящихся в отдалении от университета, — № 9 и 10, проживают преимущественно географы и геологи, именно с этих факультетов пострадало больше всего студентов — 28 из 38). Исходя из информации в соцсетях фонда - суть проекта состоит в приобретении мягкой мебели для общежития.
До конца года будет выплачено еще 130 тыс. рублей. Как говорится в официальном ответе, фонд сейчас «ведет работу с потенциальными благополучателями».
В дальнейшем получить материальную помощь из собранных в фонд денег пострадавшие смогут только после накопления дохода на целевой капитал: «В связи с тем, что доход от публичного сбора будет получен не ранее 2023 года (деньги переданы в ноябре 2021-го), доходность по ним может быть получена только через год — в 2023-м». После этого на цели публичного сбора — помощь пострадавшим — с 2023 года будет направляться не менее 10% от утвержденной суммы публичного сбора. Таким образом, если кто-то будет отчислен, уволен или завершит учебу — он также не сможет получить матпомощь.
Фонд целевого капитала Пермского университета (эндаумент-фонд) был образован в 2014 году. В соответствии с уставом, он создан для формирования целевого капитала, использования и распределения дохода от целевого капитала для поддержки деятельности ПГНИУ. На сегодня собранный объем целевого капитала составляет более 14,36 млн рублей, суммарная доходность составила 4,8 млн рублей. За восемь лет (информация с сайта фонда) помощь получили 60 стипендиатов.
Средства эндаумента распределяются следующим образом:
20 сентября 2021 года студент первого курса юридического факультета ПГНИУ Тимур Бекмансуров зашел с ружьем на территорию вуза и открыл стрельбу по людям. После возбуждения уголовного дела он был отчислен. Бекмансурову предъявлено обвинение в массовом убийстве и в умышленном уничтожении или повреждении имущества из-за поврежденных выстрелами автомобилей и имущества вуза.