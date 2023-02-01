Гособоронзаказ на заводах Пермского края вырос на 70%

Posted 1 февраля 2023, 08:33
Published 1 февраля 2023, 08:33
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В Пермском крае в 2022 на 70% выросли объемы гособоронзаказа. Они составили 76 млрд рублей, пояснил министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов: «В прошлом году мы столкнулись с новыми вызовами, связанными с введением санкций. Наши предприятия достойно прошли испытания, удалось качественно и в сжатые сроки перестроить логистические цепочки. Благодаря ряду федеральных и региональных мер поддержки краевые предприятия также сумели адаптироваться к непростым условиям», — утверждает Чибисов.
По словам министра, отрасль промышленности в регионе работает стабильно. В ней задействовано 67 крупных, 274 средних и 4,7 тыс. малых предприятий. При этом удалось сохранить объем запланированных промышленниками инвестиций. За 9 месяцев 2022 г ода он составил 170,5 млрд рублей — это рекорд за последние пять лет. Сейчас практически каждый пятый житель Прикамья из числа трудоспособного населения работает в промышленности — около 232 тыс. человек.