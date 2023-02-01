Гособоронзаказ на заводах Пермского края вырос на 70%

По словам министра, отрасль промышленности в регионе работает стабильно. В ней задействовано 67 крупных, 274 средних и 4,7 тыс. малых предприятий. При этом удалось сохранить объем запланированных промышленниками инвестиций. За 9 месяцев 2022 г ода он составил 170,5 млрд рублей — это рекорд за последние пять лет. Сейчас практически каждый пятый житель Прикамья из числа трудоспособного населения работает в промышленности — около 232 тыс. человек.