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Posted 1 февраля 2023, 08:33

Published 1 февраля 2023, 08:33

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Гособоронзаказ на заводах Пермского края вырос на 70%

Гособоронзаказ на заводах Пермского края вырос на 70%

1 февраля 2023, 08:33
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Военная операция на Украине
Статистикой поделился глава краевого Минпромторга.

В Пермском крае в 2022 на 70% выросли объемы гособоронзаказа. Они составили 76 млрд рублей, пояснил министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов: «В прошлом году мы столкнулись с новыми вызовами, связанными с введением санкций. Наши предприятия достойно прошли испытания, удалось качественно и в сжатые сроки перестроить логистические цепочки. Благодаря ряду федеральных и региональных мер поддержки краевые предприятия также сумели адаптироваться к непростым условиям», — утверждает Чибисов.

По словам министра, отрасль промышленности в регионе работает стабильно. В ней задействовано 67 крупных, 274 средних и 4,7 тыс. малых предприятий. При этом удалось сохранить объем запланированных промышленниками инвестиций. За 9 месяцев 2022 г ода он составил 170,5 млрд рублей — это рекорд за последние пять лет. Сейчас практически каждый пятый житель Прикамья из числа трудоспособного населения работает в промышленности — около 232 тыс. человек.

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#Общество#Военная операция на Украине
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