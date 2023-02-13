Пермский пороховой завод потерял 750 тысяч рублей из-за нежелания вовремя исполнять решение суда

Между компаниями был заключен госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению трансформаторных подстанций. Однако работы стали причиной судебных разбирательств. Суд посчитал, что пороховой завод должен выплатить долг в 14 млн рублей. Сумма была перечислена уже после истечения срока добровольного исполнения решения суда, поэтому приставы решили взыскать исполнительский сбор в 750 тыс. рублей.