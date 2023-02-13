Пермский пороховой завод потерял 750 тысяч рублей из-за нежелания вовремя исполнять решение суда

Posted 13 февраля 2023, 06:27
Published 13 февраля 2023, 06:27
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
С ФКП «Пермский пороховой завод» взыскали 750 тыс. рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение решения суда. Речь идет об иске 2022 года. В декабре с пермского оборонного предприятия взыскали 14 млн рублей задолженности в пользу ФГУП «Научно-производственное объединение «Техномаш».
Между компаниями был заключен госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению трансформаторных подстанций. Однако работы стали причиной судебных разбирательств. Суд посчитал, что пороховой завод должен выплатить долг в 14 млн рублей. Сумма была перечислена уже после истечения срока добровольного исполнения решения суда, поэтому приставы решили взыскать исполнительский сбор в 750 тыс. рублей.
Предприятия не перечисляло средства, тогда приставы запретили проводить регистрационные действия в отношении 73 транспортных средств завода. После этого предприятие выплатило 750 тыс. рублей.