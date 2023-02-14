properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля 2023, 12:16

Published 14 февраля 2023, 12:16

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В УФАС закончили проверять «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» из-за роста цен на дизельное топливо

В УФАС закончили проверять «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» из-за роста цен на дизельное топливо

14 февраля 2023, 12:16
Фото: 1MI.
Жалобы на повышение стоимости дизельного топлива в прошлом году поступали в редакцию Properm.ru и в антимонопольное ведомство. Однако нарушений в действиях компании специалисты не нашли.

Пермское УФАС не нашло нарушений антимонопольного законодательства в действиях «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» из-за роста цен на дизельное топливо, рассказали Properm.ru в УФАС.

Цены на дизельное топливо увеличивались с лета 2022 года. 18 августа было единичное повышение на 30 копеек, а с 15 сентября цены активно пошли вверх. К середине декабря стоимость дизельного топлива увеличилась на 10%. В УФАС отмечали, что в действиях компании прослеживаются признаки нарушения закона — установление монопольно высокой цены.

«Рынок нефтепродуктов является конкурентным и на него не распространяется государственное регулирование цен. Участники рынка самостоятельно принимают решение об изменении стоимости на топливо в зависимости от конъюнктуры рынка. Динамика изменения розничных цен на дизельное топливо на АЗС ЛУКОЙЛ соответствует динамике изменения закупочных и биржевых цен», — пояснил глава пермского УФАС Александр Плаксин после завершения проверки.

При этом с декабря 2022 года цены на дизельное топливо в регионе не менялись, цены на бензин не менялись с 20 ноября 2022 года.

Главная новость по теме
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» оштрафовали за повышение цен на топливо. Но компания их вновь подняла
Главная новость по теме
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика