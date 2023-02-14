В УФАС закончили проверять «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» из-за роста цен на дизельное топливо

Posted 14 февраля 2023, 12:16
Published 14 февраля 2023, 12:16
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Пермское УФАС не нашло нарушений антимонопольного законодательства в действиях «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» из-за роста цен на дизельное топливо, рассказали Properm.ru в УФАС.
Цены на дизельное топливо увеличивались с лета 2022 года. 18 августа было единичное повышение на 30 копеек, а с 15 сентября цены активно пошли вверх. К середине декабря стоимость дизельного топлива увеличилась на 10%. В УФАС отмечали, что в действиях компании прослеживаются признаки нарушения закона — установление монопольно высокой цены.
«Рынок нефтепродуктов является конкурентным и на него не распространяется государственное регулирование цен. Участники рынка самостоятельно принимают решение об изменении стоимости на топливо в зависимости от конъюнктуры рынка. Динамика изменения розничных цен на дизельное топливо на АЗС ЛУКОЙЛ соответствует динамике изменения закупочных и биржевых цен», — пояснил глава пермского УФАС Александр Плаксин после завершения проверки.
При этом с декабря 2022 года цены на дизельное топливо в регионе не менялись, цены на бензин не менялись с 20 ноября 2022 года.