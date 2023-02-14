В УФАС закончили проверять «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» из-за роста цен на дизельное топливо

Цены на дизельное топливо увеличивались с лета 2022 года. 18 августа было единичное повышение на 30 копеек, а с 15 сентября цены активно пошли вверх. К середине декабря стоимость дизельного топлива увеличилась на 10%. В УФАС отмечали, что в действиях компании прослеживаются признаки нарушения закона — установление монопольно высокой цены.