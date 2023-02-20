Более 265 килограммов пермского мёда ушли с начала года на экспорт

С начала 2023 года из Пермского края на экспорт отправлено шесть партий мёда и продукции из него. Общий вес экспортированной продукции пчеловодства — 265,2 кг, сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.