Более 265 килограммов пермского мёда ушли с начала года на экспорт

Posted 20 февраля 2023, 10:33
Published 20 февраля 2023, 10:33
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
С начала 2023 года из Пермского края на экспорт отправлено шесть партий мёда и продукции из него. Общий вес экспортированной продукции пчеловодства — 265,2 кг, сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
В основном отправляется апифитопродукция и медовые композиции в Северную Македонию, Монголию, Грузию.
Качество продукции подтверждено результатами лабораторных испытаний в аккредитованных лабораториях в Перми. Вся пчеловодческая продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствует требованиям стран-импортеров. На продукцию оформлено шесть ветеринарных сертификатов.