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Posted 20 февраля 2023, 10:33

Published 20 февраля 2023, 10:33

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Более 265 килограммов пермского мёда ушли с начала года на экспорт

Более 265 килограммов пермского мёда ушли с начала года на экспорт

20 февраля 2023, 10:33
Фото: 1MI.
Особенный спрос на прикамскую продукцию в Северной Македонии, Монголии и Грузии.

С начала 2023 года из Пермского края на экспорт отправлено шесть партий мёда и продукции из него. Общий вес экспортированной продукции пчеловодства — 265,2 кг, сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В основном отправляется апифитопродукция и медовые композиции в Северную Македонию, Монголию, Грузию.

Качество продукции подтверждено результатами лабораторных испытаний в аккредитованных лабораториях в Перми. Вся пчеловодческая продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствует требованиям стран-импортеров. На продукцию оформлено шесть ветеринарных сертификатов.

#Общество#Экспорт
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