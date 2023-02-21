В соцсетях заметили ржавчину на новых остановках в Перми. Власти уже оправдываются

Как пояснил порталу Properm.ru металлург Алексей Кузовников, «коррозия, подобная изображенной на фотографии, может иметь место в случае, если нержавеющая сталь вступала в контакт с агрессивными средами или ферритной сталью. Поверхностные пятна такого рода могут легко возникнуть при несоблюдении режима ухода, если здание располагается в прибрежной или промышленной зоне. Металлические поверхности в таких условиях требуют регулярного ухода».