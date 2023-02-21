В соцсетях заметили ржавчину на новых остановках в Перми. Власти уже оправдываются

Posted 21 февраля 2023, 08:25
Published 21 февраля 2023, 08:25
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Вчера в социальных сетях появились фото ржавых пятен на металлических поверхностях остановочных комплексах у ЦУМа в центре Перми.
Сегодня власти Перми дали ответ в своих пабликах в соцсетях. По мнению специалистов городской администрации «это не ржавчина, пятна легко оттираются салфетками».
Видео: ВКонтакте/Пермь Первая
«В минусовую температуру промывка павильонов не проводится. — утверждают в мэрии. — Все остановки будут приведены в порядок в рамках комплексной весенней уборки».
Как пояснил порталу Properm.ru металлург Алексей Кузовников, «коррозия, подобная изображенной на фотографии, может иметь место в случае, если нержавеющая сталь вступала в контакт с агрессивными средами или ферритной сталью. Поверхностные пятна такого рода могут легко возникнуть при несоблюдении режима ухода, если здание располагается в прибрежной или промышленной зоне. Металлические поверхности в таких условиях требуют регулярного ухода».