В Перми пройдет расширенный прием семей мобилизованных на СВО

Завтра, 2 марта, в Едином центре поддержки мобилизованных и участников СВО пройдет расширенный прием граждан для родных и близких мобилизованных, контрактников и добровольцев. Он состоится в здании Дома офицеров Пермского гарнизона (ул. Сибирская, 59) с 15:00 до 18:00.