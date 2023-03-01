В Перми пройдет расширенный прием семей мобилизованных на СВО

Posted 1 марта 2023, 07:17
Published 1 марта 2023, 07:17
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
Завтра, 2 марта, в Едином центре поддержки мобилизованных и участников СВО пройдет расширенный прием граждан для родных и близких мобилизованных, контрактников и добровольцев. Он состоится в здании Дома офицеров Пермского гарнизона (ул. Сибирская, 59) с 15:00 до 18:00.
Пермяки смогут получить консультации специалистов министерства территориальной безопасности, военного комиссариата Пермского края, военной прокуратуры, соцзащиты, Госбюро, судебных приставов, Центробанка и регионального отделения Социального фонда России. Единый центр поддержки семей мобилизованных работает с 17 ноября прошлого года каждый вторник и четверг с 15:00 до 18:00.
Как отметили в пресс-службе правительства Прикамья, помощь семьям мобилизованных оказывается в рабочем режиме. С начала частичной мобилизации к социальным участковым и в ведомства поступило более 5 тыс. обращений.