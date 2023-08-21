«Мыть пол никого не заставят». Раиса Кассина о цифровизации и трудовом воспитании

— Во-первых, мы все двигаемся в сторону цифровизации. Мы уважаем мнение всех родителей и участников образовательного процесса, но при этом понимаем, что те, кто выступает против, а таких, кстати, в Пермском крае очень немного, сдерживают развитие того, что остановить нельзя. Все отрасли хозяйствования всё равно будут цифровизованы рано или поздно. Наша отрасль одна из самых важнейших, и конечно, будет цифровизована вместе со всеми. Но речь не идет о содержательной цифровизации, мы постоянно говорим, что ничто не заменит настоящего учителя и традиционные уроки. Речь идет о создании новых цифровых инструментов, которые помогают разнообразить учебный процесс и облегчить управление процессами.