Зачем Перми архитекторы, если строить негде? Большое интервью с Александром Сушковым

— Есть, например Воронеж. Там есть команда, которая уже много лет, помимо бюрократического функционала, который на нее возложен, ведет очень большую работу со смыслами, с публичностью, с тем, как они эту политику формируют, как обсуждают, проводит какие-то фестивали, конкурсы. То есть делает то, что не обязательно для чиновников, но нужно для того, чтобы градостроительная повестка была на слуху, чтобы какой-то дискурс в обществе существовал. У нас он тоже есть, потому что его не может не быть, когда эти вопросы всех волнуют, а управлять им никто не управляет, не модерирует. Ничего осмысленного никто не привносит в публичный диалог. Возможно, этим мог бы заниматься главный архитектор города, края, структура ему соответствующая, ответственная за эти вопросы.