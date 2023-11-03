Вам отказали в пособии на детей? Не отчаивайтесь, отказ может быть незаконным!

«Часто люди сами допускают ошибки, — рассказала Мария Мухачева. — Например, подают на пособия на детей не в одном заявлении, а в разных. В итоге получают меньший процент пособия или вообще отказ по одному из детей». В юридической практике Марии есть такой пример. К ним обратилась мама двух девочек. На младшую было назначено пособие (выплата в размере 100%) с 3 до 7 лет. Отдельно она подала заявление на универсальное пособие на старшую дочь. Пособие было назначено, но в размере 50%. Никто ей в МФЦ не сказал, что если подавать заявление на обоих детей сразу, то она бы прошла на пособие в размере 100% на обоих детей. И перерасчет в данном случае не предусмотрен. Пермячка могла бы получить 157 тыс. рублей, если бы не ее досадная ошибка.