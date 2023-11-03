Вам отказали в пособии на детей? Не отчаивайтесь, отказ может быть незаконным!

Posted 3 ноября, 04:33
Published 3 ноября, 04:33
Modified 3 ноября, 04:35
Updated 3 ноября, 04:35
С детскими пособиями у семей остается всё также много вопросов. Несмотря на то, что введено Единое пособие, большинство процессов автоматизированы, происходят без участия заявителей, то есть ведомства и структуры сами запрашивают друг у друга информацию и получают ее. Обращений по вопросу отказа в едином пособии приходит очень много, — подтверждает юрист, специализирующийся на помощи семьям, Мария Мухачева. И не все отказы законные. Часть отказов получается оспорить.
Чаще всего отказы приходят из-за превышения среднедушевого дохода. В Пермском крае величина прожиточного минимума на 2023 год установлена в следующем размере:
То есть на семью из 4 человек доход семьи за расчетный период не должен превышать 12 месяцев * 13 225 (прожиточный минимум) * 4 человека.
Если доход превышает прожиточный минимум даже на 1 копейку, приходит отказ. Также часто приходят отказы из-за того, что у супругов есть вклады. Проценты по вкладам за 12 месяцев не могут превышать один прожиточный минимум. То есть — 13 225 рублей за год.
Еще одной причиной отказа является отсутствие у совершеннолетних членов семьи доходов или уважительной причины отсутствия доходов.
Отказывают, если превышены нормы площади по квартирам и домам, земле или машинам. По нормативам для одобрения пособия семья может иметь одну квартиру любой площади или не более 24 м² на человека в нескольких квартирах. Семья может иметь один дом любой площади или не более 40 м² на человека в нескольких домах.
Не многодетная семья может иметь только 1 машину на семью. Многодетные семьи (три и более детей) могут иметь 2 машины.
Мария Мухачева привела несколько реальных примеров, когда отказы в назначении пособий были незаконные и законные. Например, удалось обжаловать отказ Центра социальных выплат, полученный полгода назад. Семье выплатили 35,9 тыс. рублей.
Пермячке отказали в пособии на ребенка 3–7 лет, так как в собственности у нее есть квартира в ипотеке и 1/3 в квартире родителей.
По словам Марии Мухачевой, по закону доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение, равные не более одной трети, при расчете нуждаемости учитываться не должны. Юристы помогли женщине составить и направить обращения в прокуратуру Пермского района, в министерство социального развития Пермского края, в ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края», начальнику территориального отдела ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края».
Спустя две недели от Центра социальных выплат и компенсаций поступил ответ, что заявление о назначении ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте 3–7 лет пересмотрено. Назначена выплата в размере 50% величины прожиточного минимума на ребенка, установленного в Пермском крае на 2022 год. Со специалистами отдела проведено рабочее совещание, на котором обращено внимание, что 1/3 доли не учитывается при расчете имущества.
Еще одна жительница Перми, имеющая двух несовершеннолетних детей, обратилась к Марии Мухачевой после отказа в едином пособии на ребенка 0–17 лет. Женщина не состоит в браке. До конца января 2023 года осуществляла уход за ребенком до 3 лет, но вышла на работу. На первого ребенка получала пособие с 8 до 17 лет, на второго ребенка — пособие до 3 лет из средств материнского капитала. В январе через госуслуги подала заявление на единое пособие на обоих детей с 0 до 17 лет. Пришло уведомление об отказе, хотя среднедушевой доход на каждого члена семьи выходил в размере 10 664,61 рублей. Было принято решение обжаловать отказ и настаивать на пособии в размере 50% от прожиточного минимума в отношении двух детей по 6573 рубля на 2023 год. И это удалось.
«Часто люди сами допускают ошибки, — рассказала Мария Мухачева. — Например, подают на пособия на детей не в одном заявлении, а в разных. В итоге получают меньший процент пособия или вообще отказ по одному из детей». В юридической практике Марии есть такой пример. К ним обратилась мама двух девочек. На младшую было назначено пособие (выплата в размере 100%) с 3 до 7 лет. Отдельно она подала заявление на универсальное пособие на старшую дочь. Пособие было назначено, но в размере 50%. Никто ей в МФЦ не сказал, что если подавать заявление на обоих детей сразу, то она бы прошла на пособие в размере 100% на обоих детей. И перерасчет в данном случае не предусмотрен. Пермячка могла бы получить 157 тыс. рублей, если бы не ее досадная ошибка.
Еще одна из ошибок — неправильная регистрация домов. К примеру, у многодетной мамы в собственности есть 1/3 в родительской квартире, 2-комнатная квартира, и в этом году был в ипотеку куплен дом. 2-комнатная квартира выставлена на продажу, но покупатель пока не находится.
В принципе пройти на пособие семья должна. Семья имеет право иметь в собственности одну квартиру и один дом без привязки их к нормам по площади. Но, чтобы выяснить, законен отказ в назначении пособия или нет, необходимо смотреть документы. А по ним, по выпискам из ЕГРН, выяснилось, что купленный недавно дом зарегистрирован не как «жилое строение» или «жилой дом», а как «1-комнатная квартира», 117,5 м². Хотя по факту это 3-этажный дом.
В итоге формально отказ законен. Пока в собственности семьи находятся несколько квартир, которые превышают суммарно допустимую площадь, обжаловать его смысла нет.
Одна из заявительниц обратилась после отказа за юридической помощью. Ситуация у нее была такая. В июле 2023 года она оформила самозанятость, супруг мобилизован с сентября 2022 года. В июле 2023 года она подала заявление на пособие, но пришел отказ.
Мария Мухачева говорит, что ошибка с периодом распространена. При подаче заявления в июле 2023 года в расчетный период попадает доход, полученный в период с июня 2022 года по май 2023 года. Если женщина зарегистрировалась в качестве самозанятой в июле 2023 года, то доход попадет в расчетный период в сентябре 2023 года. Если в программе «Мой доход» за июль дохода не было, стоит 0, а первый доход прошел в августе, то подать на пособие можно будет в октябре 2023 года.
Вообще, отказ из-за того, что в расчетном периоде нет дохода, законный. Надо просто подать другой период. Или доказать, что дохода не было по уважительной причине (список причин исчерпывающий, перечислен в нормативно-правовых актах).
Что делать, если нет возможности подать на пособие онлайн, через госуслуги? Если нет возможности подать через госуслуги, то можно подать через МФЦ. Список документов могут требовать разный, в зависимости от ситуации.