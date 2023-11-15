Жизнь за тюрьму. Мужское и женское Анны Каргапольцевой

С женщинами работать и проще, и сложнее одновременно. Каждый случай, каждая жизнь — это индивидуальная программа. Сейчас пермский центр Анны готовится к приему одной из самых известных за пределами системы женщин-убийц, Кати Масловой. И это тоже будет индивидуальная история. «Я с каждым из своих за руку ходила. И только это дало результат. Начиная с первого моего осужденного, он до сих пор на свободе, 20 лет прошло. Это был первый случай индивидуальной реабилитации. Я поняла, что аплодисментов от общества вряд ли дождусь, и по одному человеку, с каждым вожусь. Но я могу сказать: 46 убийц прошли через мои руки. Сколько они еще могли сделать — общество даже не представляет себе, потому что больше половины из них делали это за деньги. Сейчас возвращается такое время — все их навыки могли бы быть очень востребованы».