Пермский «Центр исторической памяти» закрывается и уже снял вывеску

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
С фасада здания на ул. Крупская, 40 в Перми пропала вывеска региональной благотворительной общественной организации «Центр исторической памяти». На ее месте появилась обновленная вывеска туристического агентства «Вега», которое располагается по соседству, обратил внимание журналист Properm.ru.
Директор турагентства Анна Прилукова пояснила Properm.ru, что компания решила обновить вывеску. Старый баннер не соответствовал стандартам наружной рекламы, а табличку с режимом работы у двери кто-то сорвал. У «Веги» отдельное помещение, которое она занимает с 2012 года. Анна предположила, что Центр исторической памяти больше не функционирует, так как видела, что в минувшую среду, 13 декабря, из помещения вывозили мебель.
Член правления пермского Центра исторической памяти Вера Сединина сообщила Properm.ru, что у организации нет средств к существованию. Сейчас она занимается закрытием офиса в Мотовилихе. «Часть вещей я передала в музей „Пермь-36“, документы по акту передала в государственный архив [Пермский государственный архив социально-политической истории находится на Екатерининской, 162 — Properm, ru], распродаю часть вещей. Муниципалитет до 1 января требует освободить помещение», — говорит Вера Сединина. Центр исторической памяти не платит за использование помещений примерно с апреля. Члены правления совместно с членом Совета по правам человека при президенте РФ Татьяной Марголиной обращались к властям с просьбой предоставить грант на аренду, однако им отказали.
Центр исторической памяти вряд ли продолжит свое существование. Вера Сединина предполагает, что Минюст РФ ликвидирует ее после подачи отчета о деятельности за 2023 года. Организация даже не может оплатить штраф на сумму 300 тыс. рублей, назначенный Мотовилихинским районным судом в июне этого года. ЦИС признали виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации российской армии. Общественники предполагали, что поводом стала публикация Международного «Мемориала» 24 февраля прошлого года на сайте «Пермского Мемориала»*.
Председатель Центра исторической памяти Александр Чернышов находится в СИЗО по решению суда от 22 мая текущего года. Это произошло после предъявления обвинения в попытке контрабанды архива «Пермского Мемориала»* (ч. 3 ст. 30, п. в ч. 2 ст. 226.1 УК РФ «Покушение на контрабанду культурных ценностей»). Чернышов будет под арестом до 10 марта 2024 года.
*«Пермский Мемориал» не был признан иноагентом, но входил в международный «Мемориал», который имел такой статус, сейчас обе организации ликвидированы по решению суда.