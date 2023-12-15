Пермский «Центр исторической памяти» закрывается и уже снял вывеску

Член правления пермского Центра исторической памяти Вера Сединина сообщила Properm.ru, что у организации нет средств к существованию. Сейчас она занимается закрытием офиса в Мотовилихе. «Часть вещей я передала в музей „Пермь-36“, документы по акту передала в государственный архив [Пермский государственный архив социально-политической истории находится на Екатерининской, 162 — Properm, ru], распродаю часть вещей. Муниципалитет до 1 января требует освободить помещение», — говорит Вера Сединина. Центр исторической памяти не платит за использование помещений примерно с апреля. Члены правления совместно с членом Совета по правам человека при президенте РФ Татьяной Марголиной обращались к властям с просьбой предоставить грант на аренду, однако им отказали.