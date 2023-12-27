Глава СК России поручил доложить об убийстве подростка в общежитии в Кемерове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом в одном из общежитий Кемерова. Вчера, 26 декабря, там было обнаружено тело 16-летнего юноши с признаками насильственной смерти. Также еще двое подростков были госпитализированы в больницу с ножевыми ранениями, полученными во время массового конфликта, пишет VSE42.Ru.