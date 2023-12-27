Глава СК России поручил доложить об убийстве подростка в общежитии в Кемерове

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом в одном из общежитий Кемерова. Вчера, 26 декабря, там было обнаружено тело 16-летнего юноши с признаками насильственной смерти. Также еще двое подростков были госпитализированы в больницу с ножевыми ранениями, полученными во время массового конфликта, пишет VSE42.Ru.
В СУ СК России по Кузбассу возбуждены уголовные дела по факту убийства и покушения на убийство двух лиц из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Устанавливаются причастные к преступлению и обстоятельства случившегося.
Глава СК России потребовал от следователей Кузбасса доклад о промежуточных результатах расследования и обстоятельствах конфликта.