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Глава СК России поручил доложить об убийстве подростка в общежитии в Кемерове

Глава СК России поручил доложить об убийстве подростка в общежитии в Кемерове

27 декабря 2023, 05:11
Фото: 1MI
Трагедия произошла вчера, 26 декабря.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом в одном из общежитий Кемерова. Вчера, 26 декабря, там было обнаружено тело 16-летнего юноши с признаками насильственной смерти. Также еще двое подростков были госпитализированы в больницу с ножевыми ранениями, полученными во время массового конфликта, пишет VSE42.Ru.

В СУ СК России по Кузбассу возбуждены уголовные дела по факту убийства и покушения на убийство двух лиц из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Устанавливаются причастные к преступлению и обстоятельства случившегося.

Глава СК России потребовал от следователей Кузбасса доклад о промежуточных результатах расследования и обстоятельствах конфликта.

#Происшествия#Убийство
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