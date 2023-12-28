«Моя детская мечта». Как выживает в Перми уникальный музей трансформеров

— Такого еще ни разу не было. Но были предложения по тем или иным экспонатам, когда мы их выкладывали на ютуб-канал. Как бы печально ни звучало, но значимость этой коллекции для всего человечества несоизмерима со значимостью для одного конкретного человека. Один человек может купить для себя робота стоимостью от 1 тыс. до 10 тыс. рублей. Я все равно стараюсь приложить все усилия для того, что даже если меня уже не будет в живых, музей продолжил работу. Нужно привлечь к нему и государство, как лицо-гарант, а также привлечь дополнительных заинтересованных людей, которые смогли бы это все сохранить и продолжить.