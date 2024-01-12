Какие жиры должны быть в здоровом рационе? Рассказывает ученый из пермского политеха

В здоровый рацион современного человека входят белки, жиры, углеводы и нуклеиновые кислоты. Жиры являются основным источником энергии — их употребление способствует улучшению работы мозга и усилению иммунитета. Однако не все жиры являются полезными для организма. В чем различия жиров и где содержатся самые полезные из них, почему так вредно подогревать еду в микроволновке и употреблять пальмовое масло, рассказывает ученый пермского политеха Екатерина Баньковская.