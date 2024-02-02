Жизнь без интернета накануне выборов. Или с легкой грустью о местной политике

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Лучшей шуткой минувшего вторника стало чье-то «в интернете только и разговоров, что об отключении интернета». Это почти главное событие недели было очень похоже на постмодернистский роман-антиутопию. Только вдумайтесь: мы в течении нескольких часов оперативно узнавали в интернете о том, почему интернета нет.
И если главные диванные аналитики были точно уверены в происходящей репетиции подключения Чебурнета, то как по мне, то это был Интернет Шредингера. И заметьте, никаких особых истерик в сети не случилось. Как было, например, когда одна еще на тот момент не запрещенная соцсеть упала из-за того, что сотрудники не могли попасть в ее главный офис. Уже забыли про такую историю?
Вангую, черный вторник имени Telegram, который работал как часы, и именно там мы дружно и молниеносно-щедро делились друг с другом подробностями отсутствия интернета, мы забудем через пару недель, если не быстрее. В эпоху постмодерна информация живет миллисекунды, рождаясь и умирая на кончиках пальцев того, кто ее пишет. Уже к пятнице мы с трудом вспоминали: а во вторник упал интернет или в среду?
Поскольку скорость и объем передаваемой в современном информации уже не позволяет сохранять ее в маленьком объеме человеческой оперативной памяти, то вдруг оказывается. что мы в принципе уже не запоминаем ничего. Попробуйте, например, перечислить всех заявившихся кандидатов на ближайшие главные выборы страны. Нет-нет, не прогуглив, а из ближайшей ячейки собственной памяти.
Дай бог вспомнить три имени — это вы уже почти эксперт в политике. Но большинство назовет только одно.
Совсем недавно нашей памяти хватало на бурные политические дебаты, даже взять предыдущую кампанию с ярким появлением в ней женщины-кандидата. Имя, надеюсь, еще помните. Или кампанию с участием двухметрового миллиардера. Имя помните? Или только скандалы с горнолыжными курортами. Тоже не помните? Чего уж говорить про ассоциации с сообществом «Белая лента» (не запрещено в России) или с группой «Долой мигалки».
Мы уже не пытаемся активно интересоваться политикой накануне середины марта-2024, не запоминаем имен и лиц (кстати, а где они, смотрящие на нас с плакатов и вывесок на улицах?). И что тогда говорить о региональной политике, где в большинстве своем мы узнаем имена депутатов только тогда, когда вокруг них возникает какой-то громкий публичный конфликт. А чьи-то имена так и не узнаем. Можете перечислить, не заглядывая никуда, всех народных (народных!) избранников в Гордуме или Заксобрании? Или хотя бы вспомнить депутата от своего округа. То-то же!
Вот уже никому нет дела до скандалов в исполкоме у местных коммунистов или эсеров. Чьи имена помнят только те, кто политикой занимается профессионально. И в даже то, что КПРФ вдруг оказывается оппозиционной партией, мало кого удивляет. Потому что и здесь за пределами коридоров власти и улиц поблизости мало кто знает и помнит имена и лица.
А если серьезно, то политическую колоду с ноунейм козырями очень удобно тасовать шулерам в местной политике. На федеральной игровой доске такое делать посложнее, там и игроки посерьезнее, и деньги на кону большие. В маленьких далеких от центра регионах в политике все проще: заплатил даме пик и она тут же притворилась шестеркой, ну, а что такого? Тем более, когда вся политика все глубже уходит онлайн. А какой онлайн в дальней деревне, если там интернет не то, что в прошлый вторник не пропадал, он и не появлялся. Так и живем.
Помните, все, как у классика: узок их круг и слишком далеки они от народа. Лучше резюме за месяц до весны и не придумать.