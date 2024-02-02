Жизнь без интернета накануне выборов. Или с легкой грустью о местной политике

А если серьезно, то политическую колоду с ноунейм козырями очень удобно тасовать шулерам в местной политике. На федеральной игровой доске такое делать посложнее, там и игроки посерьезнее, и деньги на кону большие. В маленьких далеких от центра регионах в политике все проще: заплатил даме пик и она тут же притворилась шестеркой, ну, а что такого? Тем более, когда вся политика все глубже уходит онлайн. А какой онлайн в дальней деревне, если там интернет не то, что в прошлый вторник не пропадал, он и не появлялся. Так и живем.