К лету готов! Собери свой летний комплект со смартфоном и оплаченной связью в билайне

В офисах продаж, покупая ТECNO Spark 20 Pro 256 Гб в выгодном комплекте, вы также получаете 5 тыс. бонусных рублей на связь, а в качестве дополнительного товара можно выбрать защитную пленку, умные часы или колонку, а также подписку на билайн ТВ, страховки или настройки. Главное условие — потратить на дополнительный товар не менее 1 тыс. рублей. Список дополнительных товаров, доступных к покупке, достаточно широкий, а максимальный размер выгоды в рамках акции составляет 15 тыс. рублей. Подробнее в правилах. Предложение действует до 10 июня 2024 года.