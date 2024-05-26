Прокуратура проверяет березниковский спортивный центр, с которого сорвало крышу

В начале 2022 ФОК начали сдавать в эксплуатацию, изначально он не был принят — из-за недоделок. Окончательно его открыли зимой 2022 года. Однако, контракт с ООО «Монте аво» завершен не был, его расторгли по соглашению сторон и только в 2023 году. Исходя по информации в системе госзакупок — «в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом»