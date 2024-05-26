Прокуратура проверяет березниковский спортивный центр, с которого сорвало крышу

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Ураган в Пермском крае 25 мая унес значительную часть кровли физкультурно-оздоровительного комплекса «Любимов» в Березниках и принес серьезные проблемы местных властям, застройщикам и заказчикам этого ФОКа, а также прокуратуре и иным инстанциям.
Как сообщили наутро 26 мая в прокуратуре, сейчас проводится проверка в связи со срывом кровли на здании физкультурно-оздоровительного комплекса «Любимов» при неблагоприятных погодных условиях. В ходе проверки будет дана оценка действиям подрядной организации, которая выполняла строительно-монтажные работы, а также заказчика. По итогам надзорных мероприятий будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Администрация Березниковского округа также не осталась в стороне, глава города Алексей Качаченко сразу после ЧП 25 мая прибыл на место и даже, судя по его каналу в соцсетях, забрался на крышу ФОКа, чтобы показать, что происходит.
26 мая пресс-служба мэрии сообщила журналисту Properm.ru, что была повреждена конструкция кровли физкультурно-оздоровительного комплекса «Любимов» — швалистый ветер сорвал металлическое покрытие половины кровли. Улицу Дощеникова перекрыли, чтобы устранить угрозу жизни и здоровью жителей, приняли меры для демонтажа незакреплённых конструкций.
Глава, судя по официальному заявлению, также дал указание поднять техническую и исполнительную документацию по строительно-монтажным работам обустройства кровли. Администрация города запросила у эксплуатирующей организации СШ «Лидер» отчёт о содержании и эксплуатации кровли. Также местные власти оперативно связались с подрядной организацией, которая строила ФОК — ООО «Монте аво» — по поводу реализации гарантийных обязательств. Планируется проведение экспертизы, чтобы определить алгоритм действий.
ООО «Моне аво» из Саратова и со столичной регистрацией было не первой компанией, строившей ФОК в Любимове. Изначально контракт начало исполнять ООО «Сириус», та же компания, что возводила берегоукрепительные сооружения в Березниках. Как 25 сентября 2018 года писали журналисты портала «Неперьмь», эта компания устроила свайное основание, бетонировала железобетонные ростверки и железобетонную часть цоколя. Частично выполнила работы по кирпичной части цоколя и гидроизоляции конструкций, строительству наружных инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение). И внезапно бросила объект, сняв с места технику.
В ноябре того же 2018 года УКС администрации Березников заключил контракт на строительство этого же ФОКа за 125 млн рублей с единственным поставщиком — ООО «Монте аво» из Саратова. За время проведения работ подрядчику неоднократно выставляли претензии и неустойки.
В 2020 году в марте ход строительства раскритиковал глава региона Дмитрий Махонин. «Говоря про ФОК, если проектировщик делает деревянные перекрытия — он либо слабоумный, либо слишком воровитый. С этим надо разбираться», — прокомментировал он ситуацию.
В 2020 году УКС Березников заключил еще один госконтракт, связанный с ФОК «Любимов» — также на его строительство за 13,2 млн рублей с московским ООО «ГСК Армада». Ему были отданы работы по изготовлению и монтажу металлических ферм. Данный контракт был расторгнут в связи с ненадлежащим исполнением в 2021 году.
Интересно, что в 2020 году было зарегистрировано ООО «Монте аво» по адресу Березники, пр-кт Ленина, д. 47. Никаких работ оно не выполняло и сейчас находится по заявлению налоговой в банкротстве — из-за неуплаты обязательных платежей.
В начале 2022 ФОК начали сдавать в эксплуатацию, изначально он не был принят — из-за недоделок. Окончательно его открыли зимой 2022 года. Однако, контракт с ООО «Монте аво» завершен не был, его расторгли по соглашению сторон и только в 2023 году. Исходя по информации в системе госзакупок — «в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом»