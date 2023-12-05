Хотел быть «Любимов». В березниковском микрорайоне могут из-за трещины расселить дом

Одна из не менее серьезных проблем — конфликт между собственниками жилья и КРПК как застройщика и управляющей компании в одном лице. Кредит доверия к застройщику и его филиалам у людей исчерпан, УК в ответ не спешит выполнять запросы жителей дома. «С управляющей мы вообще не можем найти общий язык. Даже последняя ситуация. Снова был прорыв канализации, которая была, когда мы неоднократно обращались, что обратитесь к застройщику, монтаж проверьте, уклон проверьте, унитаз подключите, насос верните. Приведите в прежнее состояние канализацию. Не нужно обвинять сразу собственников, что собственники засоряют. Сначала просто в системе разберитесь, приведите в порядок. Возможно, у вас просела труба, которая вообще на улицу выходит. Я как-то собрала воедино все это с 2021 года все направленные нами в УК претензии. Просто написала, что прошу по акту такому-то работы до конца довести. Выставила требования, все. Они дали ответ: „Слова ваши некорректны, актов нет“, хотя оригиналы всех этих жалоб и актов осмотров по ним лежат в УК. Но мы получаем краткий ответ: „Актов нет, ваше обращение рассматривать не будем“», — рассказывает Светлана Попова и показывает тот самый злополучный отказ.