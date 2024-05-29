Стряпала для боевиков ИГИЛ*, оказалась в плену. Жуткая история уроженки Прикамья

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Уроженка деревни Седяш в Октябрьском районе Рахия Шаматова была внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов еще в 2018 году. В 2017-м в отношении женщины было возбуждено уголовное дело из-за ее участия в вооруженном формировании на территории иностранного государства (ч. 2 ст. 208 УК РФ), а сама пермячка была объявлена в розыск. В декабре 2023 года ее осудили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Судя по данным картотеки суда, сейчас она обжалует свой приговор. Как удалось узнать журналисту Properm.ru, Шаматова просит полностью отменить приговор и виновной в содеянном себя не признает.
Выяснить подробности, связанные с апелляционной жалобой адвоката Шаматовой Анатолия Валевина, журналисту Properm.ru не удалось по неожиданной причине. Не выяснив даже причину звонка, защитник несколько раз ответил, что «мне никакие услуги не интересны и сам я никаких услуг не оказываю». Валевин — назначенный судом защитник, представлявший интересы женщины в Центральном окружном военном суде.
В суде журналисту Properm.ru удалось выяснить, что интересы Шаматовой сейчас, на этапе подачи апелляционной жалобы, представляет другой адвокат, ее однофамилец Рафит Шаматов. Но он от комментариев тоже отказался, лишь сообщив, что «я только писал жалобу, а какой адвокат у нее будет в Москве по назначению — решит суд». После чего он сослался на занятость в другом процессе и сказал, что по телефону никакие дела не комментирует — «время в стране сейчас непростое, мало ли какие террористы могут позвонить».
Новый адвокат, если жалоба будет принята и рассмотрена Военным апелляционным судом, будет назначен Шаматовой непосредственно перед началом судебного процесса во второй инстанции.
Как указывалось в разосланном в середине мая официальном пресс-релизе, Рахия Шаматова была признана судом в вербовке людей в террористическую организацию и пособничестве терроризму. Кроме основного наказания, суд назначил ей дополнительное — после освобождения из колонии строгого режима через 11 лет ей год будет нельзя покидать родную деревню. А не ее территории — из-за специфики совершенного преступления — женщине запрещено бывать на массовых праздниках, гуляниях и мероприятиях, а также участвовать в митингах и уличных шествиях.
Трагическая история Рахии Шаматовой началась в 2010–2011 годах. Тогда в Октябрьский район приехал ее родственник Ренат Галиев. Он вернулся в деревню из Египта, где учился исламу, не один. Вместе с ним прибыл некто проповедник Антон Шпак. Упоминания о нем можно найти в пермских СМИ того времени.
Например, со ссылкой на служившего тогда муфтием Пермского края Мухаммедгали Хузина рассказывали, что Антон Шпак приехал в Прикамье с проповедями, носившими не вполне мирный характер. Тогда Хузин рассказывал журналистам, что сход селян в Седяше проводился с участием представителей центра по противодействию экстремизму. «Мы изъяли там конспект, по которому Шпак преподает ученикам. В конспекте так и прописано: „будем учить Ислам по основателю ваххабизма Махаммаду Ибн Абдуль-Ваххабу““, — сообщал тогда Мухаммедгали Хузин. Он указывал, что проповедники приезжали в Прикамье из Свердловской области.
Больше упоминаний о тезке героя известной комедии Леонида Гайдая в Пермском крае интернет не дает. А вот в соседней Свердловской области полный его тезка возглавлял местную религиозную организацию мусульман «Иман». А в 2020 году он был объявлен в розыск, после того, как 29 июля ушел из дома в Екатеринбурге и не вернулся. На странице, связанной с поиском Шпака, здесь его называют переводчиком с арабского, на форуме поисковиков уже в 2023 году указывается, что поиск завершен: «Просьба закрыть тему». Однако в розыскной базе МВД Антон Шпак числится до сих пор, в том числе — и по подозрению в пособничестве террористам.
Никаких упоминаний о Галиеве в открытых источниках журналисту Properm.ru найти не удалось, по некоторым сведениям он погиб во время боев на стороне ИГИЛ* в Сирии
Впоследствии односельчане рассказывали следователям, как обычная жительница стала пособницей террористов. В основе истории было посещение служб Антона Шпака, после которых женщина сильно изменилась. Она начала проповедовать радикальный ислам, начала носить черный хиджаб, делала пятикратный намаз, перестала смотреть телевизор и слушать радио, а тем более — пользоваться интернетом.
Женщина вовлекла в радикальную веру и своего гражданского супруга, соседи говорили, что она и раньше была главной в семье, но после обучения у Шпака ее влияние усилилось. Мужчина проникся верой, начал ходить в мечеть, перестал общаться с людьми, полностью отказался от вредных привычек.
В 2013 году Шаматова убедила мужа, а также дочь и зятя уехать из России. Они оформили загранпаспорта, продали семейный бизнес — продуктовые склады в Седяше, дома, легковые автомобили и сельхозтехнику, принадлежащих семье коров и овец. Купили билеты до Стамбула и в августе 2013 года на перекладных через Турцию отправились в Сирию.
В 2013 году в Сирийской республике продолжалось противостояние между повстанцами и правительственными войсками. Этот год военные аналитик иназывали тяжелейшим в ходе войны. 6 мая отрядами ИГИЛ* был взят город Эр-Ракка, который впоследствии назвали «сирийской столицей „Исламского государства“.
В Сирии Шаматова с мужем добрались именно до Эр-Ракки, где супруг женщины был принят на службу в одно из подразделений незаконных военных формирований ИГИЛ*.
В Сирию Рахия Шаматова с мужем и семьей дочери отправилась не одна, по имеющейся информации, ей удалось завербовать еще несколько знакомых. Рахия прошла курс обучения и специальной подготовки по изучению шариатских наук и арабского языка, а также курс вербовщиков, утверждает следствие. Никто из них, кроме Шаматовой, из Сирии не вернулся.
В Эр-Ракке мужа Шаматовой наняли в качестве одного из боевиков, его знакомые рассказывали, что у него было оружие и он участвовал в боевых действиях. Сама женщина рассказывала знакомым и следствию, что супруг был нанят в антиправительственное формирование на хозяйственную деятельность — нужно было зарабатывать деньги, чтобы прожить в Сирии.
Осужденная же занималась домашним хозяйством. Готовила еду, воспитывала детей и детей погибших, стирала, убирала и покупала продукты и одежду для боевиков. Женщина неоднократно заявляла следователям, что она не участвовала в ИГИЛ*, и всё, что она делала, — только для оплаты жилья, поскольку иначе заработать они с мужем не могли — их документы забрали командиры формирований.
Шаматова до 2015 года часто созванивалась с соседями и родными в России. Но после того как родственники ей сообщили, что в Седяше появились сотрудники ФСБ и интересуются ее судьбой, связь прервалась, рассказывали ее соседи.
В 2016 году приехавший с Шаматовой в Эр-Ракку из России супруг погиб, по ее словам «от взрыва». Сама она тогда же получила ранения, но выжила.
Как сообщали СМИ, в 2016 году, впервые с 2014 года, правительственные войска Сирии при поддержке российской авиации вошли в Эр-Ракку. Районы города освобождались от отрядов ИГИЛ*, шли ожесточенные бои и обстрелы.
После гибели мужа и наступления правительственных войск Рахия Шаматова вместе с другими участниками ИГИЛ* и их женами перебралась в Абу-Камаль, подконтрольный на тот момент боевикам. Здесь ее поселили в общежитие вдов участников бандформирований «Исламского государства». Женщины так же вели хозяйство — кормили и обстирывали мужчин, воспитывали детей.
Через короткое время, в 2017 году, 50-летняя Шаматова вновь вышла замуж, но уже в Сирии, и за единоверца по радикальному исламу. С новым мужем она прожила недолго и вместе с несколькими вдовами бежала из Абу-Камаля, чтобы попытаться вернуться в Россию. Побег оказался в некоторой степени неудачным, женщины попали в плен к курдам. После того как россиянка некоторое время пробыла в плену, в 2020 году она была перемещена в лагерь для депортантов и беженцев Джераблус, находящийся под контролем Турции.
Поскольку на тот момент (с июля 2017 года) Шаматова уже была заочно арестована и объявлена в международный розыск Ленинским районным судом Перми, турецкие силовики передали информацию о женщине российским коллегам. Спустя ровно пять лет после ареста, в июне 2022 года, женщина прилетела в Москву. Интересный момент: на въезде в Россию она сообщила таможенникам, что в 2013 году прилетела в Турцию и. так и не покидала ее (о чем говорили и штампы в паспорте). Но уже через несколько минут женщина была задержана после пересечения границы российскими силовиками и этапирована в Пермь.
Ровно через девять лет после спешного отъезда в Сирию женщине было предъявлено обвинение в пособничестве террористам, вербовке родных и знакомых в ИГИЛ* и участии в бандформировании. Ровно через десять лет и три месяца после выезда из России Шаматова была осуждена к одиннадцати годам в колонии строгого режима.
*ИГИЛ, «Исламское государство» — международная исламистская террористическая организация. Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.