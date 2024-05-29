Стряпала для боевиков ИГИЛ*, оказалась в плену. Жуткая история уроженки Прикамья

Больше упоминаний о тезке героя известной комедии Леонида Гайдая в Пермском крае интернет не дает. А вот в соседней Свердловской области полный его тезка возглавлял местную религиозную организацию мусульман «Иман». А в 2020 году он был объявлен в розыск, после того, как 29 июля ушел из дома в Екатеринбурге и не вернулся. На странице, связанной с поиском Шпака, здесь его называют переводчиком с арабского, на форуме поисковиков уже в 2023 году указывается, что поиск завершен: «Просьба закрыть тему». Однако в розыскной базе МВД Антон Шпак числится до сих пор, в том числе — и по подозрению в пособничестве террористам.