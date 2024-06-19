Минобр Пермского края: в гимназии №33 и в школе «Синтез» не будет ресурсных классов

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Министерство образования Пермского края и родители детей-инвалидов отреагировали на публикацию Properm.ru о проблемах с ресурсными классами в школах Перми и региона. В регионе таких классов нет (был в Лысьве, но закрыли), в Перми с открытием новых ресурсных классов серьезная проблема.
Как сообщили в министерстве образования Пермского края, новые ресурсные классы дополнительно к существующим семи будут открыты в школах № 79, № 18 и «Флагман». В школе «Синтез» и в гимназии №33, по мнению Минобра, на сегодняшний день нет необходимости открывать ресурсные классы.
«Во-первых, в новых корпусах обучаются ребята с пятого класса. Во-вторых, министерство и департамент образования неоднократно встречались с родителями. Мы совместно с профильными специалистами помогаем определить образовательный маршрут каждого ребенка в зависимости от медицинских и психолого-педагогических показаний, то есть мы к каждому подходим индивидуально», — прокомментировали в ведомстве. По данным Минобра, рядом с 33-й гимназией проживает только один ребенок, остальные все выбрали другие школы, удобные для них.
Журналист Properm.ru пообщался с тремя семьями, которые хотели и хотят отдать детей в ресурсный класс 33-й гимназии. Светлана Ерохина, мама ребенка с особыми образовательными потребностями, рассказала, что они очень ждут ресурсный класс в этой школе, очень надеются на его появление, рассчитывают на него.
«Ребенок у меня не говорит, но интеллект его сохранен. Он может учиться! Нам предлагали идти в коррекционную школу, убеждали, что ресурсного класса в 33-й гимназии не будет, мол, учителей нет, учить там некому, ребенку будет плохо, надо в коррекционную школу. Но у нас нет умственной отсталости! Мы можем идти в ресурсный класс. Мне по душе эта идея, и я понимаю, вижу, что моему ребенку будет проще добиться успехов в ресурсном классе. Я должна выбрать лучшее для своего ребенка», — объясняет Светлана.
Родители очень переживают, их вызывают заведующие детсадами, уговаривают идти в коррекционную школу, отказаться от идеи с ресурсными классами.
Василиса Коротун также рассчитывала отдать своего ребенка в ресурсный класс 33-й гимназии. «Я сейчас как раз являюсь одним из тех родителей, кто с помощью Счастья Жить пытается открыть этот класс, чтобы моя дочь училась в нормотипичной среде, но со спецификой её состояния. То, как ведут себя сотрудники Минобра и департамента образования, — это ужасно и низко по отношению к нам и нашим детям», — говорит Василиса.
По словам родителей, ими умело манипулируют, лишь бы они отказались идти в обещанные ресурсные классы. Елена Ившина рассказывает: «Нам изначально рекомендовали на Гайву, в коррекционную школу, но сказали, что туда попасть сложно, даже, мол, не мечтайте, не думайте даже. В разговоре с заведующей детским садом, в который ходил ребенок, я отметила, что хотела бы в ресурсный класс, и мне сразу же позвонили с Гайвы, сказали, что возьмут нас. И мы согласились. Ну просто здесь, может, и не появится ничего… А там уже дали место. Возить, конечно, далеко, очень далеко, не знаю, как я буду пока».
Зачем в 2024 году власти открыли ресурсный класс в коррекционной школе №18, так и осталось неясно. «В ресурсном классе могут обучаться дети с расстройствами аутического спектра (РАС) с учётом всех их сопутствующих диагнозов, и возможность там обучаться оценивают и медики, и специальная комиссия (ПМПК), и педагоги, и родители, — прокомментировали в министерстве образования. — Родители детей с РАС самостоятельно приняли решение и пришли именно в школу №18 без всякого на них давления и выбрали ресурсный класс именно там».
По данным Минобра, в Перми семь ресурсных и автономных классов для детей с РАС. Дополнительно будет открыто еще три (школа «Флагман», коррекционная школа №18 и школа №79). Также, по данным Минобра, остаются свободными места в созданных ранее классах РАС, куда можно принять детей.
В министерстве образования Пермского края отрицают давление и манипуляции по отношению к родителям: «Мы не понимаем, как можно надавить на родителей, которые, выбирают самостоятельно совместно с профильными специалистами в зависимости от медицинских и психолого-педагогических показаний ту школу, где созданы условия для его ребенка».
Более того, в Минобре заявляют, что к ним на встречу приходили родители, которые «жаловались на давление со стороны определенных общественных организаций, что их заставляли выбирать конкретную школу».
«Министерство образования и науки за инклюзивное образование, создание ресурсных классов, отметим, что их содержание, наличие всех специалистов обеспечивает Минобр и департамент образования Перми. Министерство финансирует классы по высокому нормативу, в несколько раз превышающий обычный. Никто из общественных организаций не может открыть ресурсный класс, это не в их полномочиях. Все дети находятся на государственном обеспечении», — комментирует Минобр.
Оборудование для ресурсных классов и оплата труда педагогических работников, узких специалистов финансируются из краевого бюджета. При краевом психологическом центре создан Ресурсный центр по поддержке образования лиц с РАС, его специалисты бесплатно работают с детьми и родителями. «Мы за создание таких условий, чтобы каждый ребенок развивался — поэтому есть ресурсные и автономные классы, отдельные классы, школы для обучающихся с ОВЗ и т. д.», — заверяет Минобр.
Родители и представители общественной организации по защите прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» напоминают, что по закону родители могут выбрать самостоятельно форму обучения, и ресурсный класс — это их выбор. В Нижнем Новгороде, к примеру, 62 ресурсных класса, а с 1 сентября 2024 года открываются еще 18 новых ресурсных классов.