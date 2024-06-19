Минобр Пермского края: в гимназии №33 и в школе «Синтез» не будет ресурсных классов

По словам родителей, ими умело манипулируют, лишь бы они отказались идти в обещанные ресурсные классы. Елена Ившина рассказывает: «Нам изначально рекомендовали на Гайву, в коррекционную школу, но сказали, что туда попасть сложно, даже, мол, не мечтайте, не думайте даже. В разговоре с заведующей детским садом, в который ходил ребенок, я отметила, что хотела бы в ресурсный класс, и мне сразу же позвонили с Гайвы, сказали, что возьмут нас. И мы согласились. Ну просто здесь, может, и не появится ничего… А там уже дали место. Возить, конечно, далеко, очень далеко, не знаю, как я буду пока».