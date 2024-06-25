Учёные Пермского Политеха знают, какие места в вашем доме самые грязные

На разделочной доске содержится примерно в 200 раз больше микробов, чем на ободке унитаза. Из-за постоянного ее использования там скапливаются патогенные микроорганизмы и плесень, погибающие только при термической обработке. Основным источником зловредных микроорганизмов служат сырые продукты, например, рыба и мясо. Так на разделочную доску могут попасть бактерии-возбудители сальмонеллеза. Рекомендуется менять деревянные доски каждые три месяца, поскольку они лучше впитывают жидкости, в том числе, набежавшие с сырых продуктов и мяса, а потому больше подвержены размножению микроорганизмов. Лучше использовать стеклянные и пластиковые и почаще их обрабатывать дезинфицирующими средствами, советуют ученые.