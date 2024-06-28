«Головоломка 2» как мультфильм о самых безэмоциональных эмоциях

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
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Девять лет назад вышел мультфильм «Головоломка» (6+) — очередной шедевр легендарной студии Pixar. Приключения эмоций взрослеющей девочки были интересными, трогательными и что-то цепляли в каждом. Сейчас, когда Pixar находится в откровенно не лучшей ситуации, студия выпустила сиквел «Головоломки», который взорвал прокат. Вторая часть очень похожа на первую, даже слишком. Почему это не очень хорошо, рассказывает Григорий Ноговицын.
Альфред Хичкок говорил, что для хорошего фильма нужны три вещи: «сценарий, сценарий и еще раз сценарий». Тут с великим режиссером не поспорить. Правда, сейчас сценарное мастерство сведено до самых простых схем и референсов. Любой более или менее интересующийся кино человек легко расскажет вам про трехактовую структуру и «Тысячеликого героя» (гегелевская триада — это уже высшая магия для посвященных). И даже продаст вам это всё в виде очередной книжки в духе «как написать блокбастер» или курса сценарного мастерства. Как правило, пишут такие книги и ведут подобные курсы сценаристы, о которых вы никогда не слышали. Что, конечно, не мешает им впаривать самую простую схему любого сценария.
В простой схеме, конечно, нет ничего плохого, если уметь с ней работать. Голливуд умеет, на том и стоит. А те, кто умеет подать интересно и по-новому хорошо известные и понятные ходы, вообще становятся великими. Как, например, студия Pixar, которая даже в необязательное, сделанное по строгим лекалам продолжение серии вроде «Истории игрушек 4» (6+) могла вдохнуть душу и живые эмоции. Но, судя по «Головоломке 2», ключевое слово здесь — могла.
Не сказать, что вышедшая девять лет назад первая «Головоломка» (6+) была эталоном оригинальности. У тех, кто видел фильм «Осмосис Джонс» (6+) и знает сериал «Голова Германа» (18+), было множество вопросов к идее очеловеченных эмоций, что напрямую управляют человеком. Но «Головоломка» была очень искренней и трогательной историей о переживаниях взрослеющего ребенка — 11-летней девочки Райли, — которая не знает, как справиться с меняющейся жизнью. Поведение колоритных эмоций в ее голове были великолепной и остроумной иллюстрацией тех сложностей, с которыми сталкивался в этом возрасте каждый.
«Головоломка 2» старается повторить созданную оригиналом схему. Эмоциям Райли снова придется отправиться в путешествие по ее разуму, но при этом старая команда из Радости, Печали, Страха и Брезгливости вступает в конфликт с новенькими у пульта управления поведением девочки — Стыдом, Хандрой, Завистью и Тревогой. Они появляются, потому что Райли взрослеет, ей уже 13 лет. Она при помощи Радости растит мировоззрение, играет с двумя лучшими подругами в хоккей и резко вступает в пубертат. Тут-то и обостряются старые эмоции и появляются новые.
Тяжесть изменений усугубляет то, что подруги переходят в другую школу, и после выходных в хоккейном лагере они расстанутся с Райли. Она не хочет терять друзей и пытается завести новых из крутой хоккейной команды старшей школы. И тут всё берет на себя Тревога, которая начинает радикально переделывать характер девочки, изгнав из пункта управления старые эмоции, которые этому мешали.
И вроде всё отлично сделано. «Головоломка 2», как и первый фильм, очень увлекательное приключение со смешными каламбурами, остроумной буффонадой и понятной моралью, вытекающей из попытки разобраться с проблемами, которые знакомы всем. Но сиквел работает уже не так хорошо и проникновенно, как первая часть. Потому что это повтор, пусть и с незначительными изменениями, того, что мы уже видели. К тому же, пресловутая сценарная схема тут слишком очевидна, ведь она уже не маскируется искренним желанием рассказать об эмоциональном состоянии человека. В продолжении слишком выпирает чисто коммерческая история, которая своими привычными ходами пытается зацепить зрителя.
Вторая «Головоломка» действует по принципу «хорошее — повтори», и если где-то и креативит, то в меру, чтобы ни в коем случае не выйти за рамки уже известного. Поэтому она слаба как сиквел. Ведь главное правило удачного сиквела — повышение ставок. Тут нужны либо бОльшие масштабы действия, либо возросшие риски для героев. В идеале — и то, и другое. А «Головоломка 2», наоборот, ставки понижает, становясь более камерной историей.
В первой части у Райли радикально менялась вся жизнь, причем настолько, что она, ведомая своими эмоциями, решилась на бегство из дома. Очень серьезный и опасный поступок. А в сиквеле Райли переживает, что не сможет играть с подружками в хоккей. Нет коллизии, что Райли больше их не увидит или в принципе не сможет общаться, нет! Всего лишь — в хоккей не поиграет (и то не факт).
Это основа всего сюжета, и она откровенно слабая еще и потому, что плохо прописана. Забавно, что сделанная по проверенной сценарной схеме «Головоломка 2» проваливается как раз в самой основной ее части — экспозиции. Ведь отношения Райли с подругами, с которыми она настолько близка, что расставание с ними становится для девочки стрессом, способным перелопатить всю ее только начавшую формироваться личность, вообще никак не показаны. Точнее, показаны лишь в одной короткой сцене, где они знакомятся, и всё. Значимость этой дружбы для Райли не раскрыта, ее лишь обозначают, явно торопясь перейти к смешным каламбурам, впечатляющей буффонаде и яркому визуалу. А также к правильной, но брошенной откровенно в лоб и уже немного вторичной морали о том, что личность — штука сложная, и ее не должна формировать какая-то одна черта или эмоция.
Поэтому новая история про эмоции получилась слишком безэмоциональной и функциональной, сделанной строго по правилам и лекалам пресловутого современного сценарного мастерства. И такой математический подход к искусству сработал, черт подери! «Головоломка 2» спасла Pixar. Студию последние пару лет мотало по странным проектам, которые стабильно проваливались в прокате, а сиквел «Головоломки» уже стал самым кассовым фильмом этого года. Оказалось, что проверенная годами сценарная схема — именно то, что нужно зрителю.
Студия Pixar уже заявила, что в дальнейшем будет работать, в основном, над сиквелами своих известных франшиз. Успех «Головоломки» ее только уверил в правильности такого подхода. Значит, знакомую сценарную схему, но уже не прикрытую искренностью мы увидим от некогда великой студии анимации еще не раз. И вполне вероятно, что после безэмоциональной картины про эмоции нас может ждать, например, сиквел мультфильма про душу, но сделанный уже без души.