«Головоломка 2» как мультфильм о самых безэмоциональных эмоциях

Это основа всего сюжета, и она откровенно слабая еще и потому, что плохо прописана. Забавно, что сделанная по проверенной сценарной схеме «Головоломка 2» проваливается как раз в самой основной ее части — экспозиции. Ведь отношения Райли с подругами, с которыми она настолько близка, что расставание с ними становится для девочки стрессом, способным перелопатить всю ее только начавшую формироваться личность, вообще никак не показаны. Точнее, показаны лишь в одной короткой сцене, где они знакомятся, и всё. Значимость этой дружбы для Райли не раскрыта, ее лишь обозначают, явно торопясь перейти к смешным каламбурам, впечатляющей буффонаде и яркому визуалу. А также к правильной, но брошенной откровенно в лоб и уже немного вторичной морали о том, что личность — штука сложная, и ее не должна формировать какая-то одна черта или эмоция.