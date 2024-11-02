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Рецензия

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Ноябрь
Продюсер, милый мой продюсер: рассказываем о сериале «Комбинация»
2 ноября, 07:01
Октябрь
Спецпроект
Ремесло и компромисс иностранки в фильме «Анора». Рецензия на сенсацию Канн
Спойлеры умеренные | Рейтинг: тем, кого бесил фильм «Красотка», и тем, кто любит творчество Сергея Довлатова | 18+
Спецпроект
Боги, мизантропы и курьеры. Обзор премьер нового сезона в пермских театрах
Критик Григорий Ноговицын посмотрел новые драматические спектакли и рассказал, чего от них ждать.
Спецпроект
Шутки кончились. Почему провалилось продолжение культового триллера о «Джокере»
Спойлеры отсутствуют | Рейтинг: тем, кто готов за отличных Хоакина Феникса и Леди Гага простить то, что вокруг них нет фильма. | 18+
Сентябрь
Спецпроект
«Прости нас, Миша, мы всё проиграли» Как сериал «Игры» не показывает Олимпиаду
Спойлеры: отсутствуют | Рейтинг: тем, кто готов за отличную ретростилистику и работу актеров простить сериалу отсутствие всего остального | 16+
Спецпроект
В Перми началась «Флаэртиана»: на что обратить внимание каждому пермяку
Ставший уже традиционным для Перми смотр лучших документальных картин страны и мира в этом году претерпел ряд серьезных изменений. Рассказываем, что нового можно ждать от этой «Флаэртианы», а также рекомендуем несколько фильмов из ее программы
«На улице моей который год?». Путешествие во времени со спектаклем-променадом «Улица первой любви»
19 сентября, 10:42
Спецпроект
Смерть «Битлджусу» к лицу в продолжении культового ужастика Тима Бёртона
Спойлеры незначительные | Рейтинг: всем любителям старых фильмов Тима Бёртона | 16
Август
Спецпроект
Танец драконов — это кадриль. Что не так со вторым сезоном «Дома Дракона»
Спойлеры незначительные | Рейтинг: для тех, кто готов ради хорошо показанных драконов стерпеть не очень хорошо сделанный сериал | (18+)
Спецпроект
«Дэдпул и Росомаха» спасают и убивают «Марвел». Рецензия Properm.ru
Спойлеры отсутствуют. Рейтинг: всем поклонникам кинокомиксов, особенно тем, кто еще застал видеопрокаты. 18+
Июль
Спецпроект
«Нора» и «Пьяный „космонавт“» Как экспериментировала «Сцена-Молот» в этом сезоне
Григорий Ноговицын во второй части дайджеста рассказывает, насколько удачно (?) все получилось.
Спецпроект
«Сережа очень тупой» и «Коридор». Как экспериментировала «Сцена-Молот» в этом сезоне
Григорий Ноговицын в первой части дайджеста рассказывает, насколько удачно (?) все получилось.
Спецпроект
Любовь, Пермь и стереотипы в фильме «Культурная комедия»
Спойлеры — серьёзные | Рейтинг: для тех, кто очень сильно любит Пермь и российское кино. | 12+
Июнь
Спецпроект
«Головоломка 2» как мультфильм о самых безэмоциональных эмоциях
Спойлеры отсутствуют | Рейтинг: всем, кто любит все фильмы студии Pixar, даже не самые удачные | 6+
Спецпроект
Какую беду несут «Плохие парни до конца»
Спойлеры: легкие | Рейтинг: для тех, кто любит экранный дуэт Уилла Смита и Мартина Лоуренса |16+
Спецпроект
Дорога ярости и разочарований фильма «Фуриоса». Рецензия Properm.ru
Спойлеры: умеренные | Рейтинг: Тем, кто очень любит фильмы Джорджа Миллера, и даже третью часть «Безумного Макса» | 18+
Май
Спецпроект
Герой нашего комикса. Каким получился третий фильм о майоре Громе
Спойлеры: почти отсутствуют | Рейтинг: любителям кинокомиксов, вселенной Bubble Comics и просто хороших боевиков | 18+
Спецпроект
«Министерство неджентльменских дел» как самый русский фильм Гая Ричи
Спойлеры: незначительные | Рейтинг: всем любителям Гая Ричи, советских комедий о разведчиках в тылу немцев и картин Одесской киностудии | 18+
Спецпроект
Колян валит Кощея, а Япония страшится португальцев. Дайджест на майские праздники
Советуем, что посмотреть на выходных.
Апрель
Спецпроект
Хороший, плохой, невнятный. Каким получился сериал по игре Fallout
Спойлеры: отсутствуют | Рейтинг: всем любителям фантастики, вестернов и игр Fallout 3, Fallout 4 и Fallout New Vegas | 18+

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