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В Перми началась «Флаэртиана»: на что обратить внимание каждому пермяку

Ставший уже традиционным для Перми смотр лучших документальных картин страны и мира в этом году претерпел ряд серьезных изменений. Рассказываем, что нового можно ждать от этой «Флаэртианы», а также рекомендуем несколько фильмов из ее программы