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В Екатеринбурге начали изучать жалобы на приговор бывшему пермскому контрразведчику

В Екатеринбурге начали изучать жалобы на приговор бывшему пермскому контрразведчику

28 июня 2024, 07:53
Фото: properm.ru
Гиригория Царегородцева в апреле осудили на девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Сегодня, 28 июня, Центральный окружной военный суд начал рассматривать апелляционные жалобы бывшего сотрудника ФСБ Григория Царегородцева, его адвокатов и родственников. Сам осужденный и защита обжаловали квалификацию дела, по которой ему был вынесен приговор — Царегородцев признал вину в том, что брал деньги от хакеров, но обманул их и не предпринял никаких действий. Поэтому его преступление, считает он, нужно расценивать как мошенничество, а не как взятку.

Судебное решение в части ареста и конфискации имущества оспаривал родственник Царегородцева, указавший, что недвижимость и ценности были изъяты незаконно, так как принадлежат ему.

Судья Алексей Колесников сегодня заслушает ходатайства сторон. По информации журналиста Properm.ru, государственное обвинение не оспаривает приговор и выступает против удовлетворения жалоб. Как сообщили нам в суде, на рассмотрение объемных ходатайств защиты и иных лиц понадобится несколько заседаний, сегодня решения по делу вынесено не будет.

15 апреля бывший контрразведчик был признан виновным в получении взятки от хакеров Александра Ковалева и Владислава Гилева. Он с 2015 года получил от них 160 млн рублей — за попустительство по службе. Последние 100 млн рублей Царегородцев взял у хакеров накануне их задержания, деньги предназначались за возможность избежать уголовного преследования. Якобы обсуждалась возможность «развалить» дело о хищении данных кредитных карт Visa и MasterCard ряда крупных американских банков, которые позволяли осуществлять покупки. Их услугами пользовались желающие, которым было необходимо скрыть от надзора приобретение предметов роскоши.

В качестве наказания Царегородцеву назначено девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу на сумму 320 млн рублей и конфискации в доход государства в доход государства арестованного имущества на 21,1 млн рублей и 138,9 млн рублей — общей суммы взятки в 160 млн рублей. Он лишен воинского звания «майор запаса». Также после освобождения Царегородцев восемь лет не сможет занимать никакие должности.

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