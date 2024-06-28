В Екатеринбурге начали изучать жалобы на приговор бывшему пермскому контрразведчику

Сегодня, 28 июня, Центральный окружной военный суд начал рассматривать апелляционные жалобы бывшего сотрудника ФСБ Григория Царегородцева, его адвокатов и родственников. Сам осужденный и защита обжаловали квалификацию дела, по которой ему был вынесен приговор — Царегородцев признал вину в том, что брал деньги от хакеров, но обманул их и не предпринял никаких действий. Поэтому его преступление, считает он, нужно расценивать как мошенничество, а не как взятку.