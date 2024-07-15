Власти признали, что незаконно использовали частоту для приема сигнала о пожаре

Тогда же в адрес Минтербеза региона поступал запрос руководителя департамента образования Перми Ольги Ершовой (также есть в распоряжении редакции), где указывается, что только в краевом центре одномоментно нужно установить оборудование в 1,6 тыс. учреждений. Это потребует не менее 260 млн рублей только на смену оборудования для передачи данных с использованием новой частоты. Затраты бюджета на установку нового оборудования в соцучреждениях — объектах защиты по всему региону будут кратно выше. На вопрос журналиста Properm.ru о том, запланированы ли эти затраты в бюджете региона и в каком объеме, в Минтербезе региона не ответили.