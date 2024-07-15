Власти признали, что незаконно использовали частоту для приема сигнала о пожаре

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Управление государственной противопожарной службы Пермского края и региональный главк МЧС не стали оспаривать решение Пермского районного суда, по которому их действия по приему дублирующего сигнала о возникновение пожара от школ и детских садов признаны незаконными. А действия чиновников — небезопасными для детей, поскольку использование радиочастот, предназначенных для охранных организаций, не обеспечивает гарантированную передачу сигнала о пожаре. Сейчас речь идет о запрете на использование частоты 444,5 МГц. Таким образом, ведомства согласились с тем, что с 2019 года радиочастота использовалась незаконно, решение суда вступило в силу с 29 июня 2024 года. Ранее власти самостоятельно устанавливали переходный период для замены данной частоты до 1 декабря 2024 года.
С иском в суд вышел прокурор Гайнского района Михаил Павлов. Он указал, что УГПС осуществляет прием и диспетчеризацию дублирующего сигнала о возникновении пожара от 37 объектов защиты (в сфере образования), расположенных на территории Гайнского муниципального округа с использованием пультовых станций ПАК «Стрелец-Мониторинг». Однако, используемые для этого радиочастоты в случае ЧС не будут действовать, они предназначены для работы служб охраны, а значит применяются незаконно. Речь идет не только о частоте 444,5 МГц, но и о полученных для продолжения работы ПАК «Стрелец-Мониторинг» радиочастоты 469,775 МГц, о чем ведомствам уже направлялись разъяснения Роскомнадзора (данные указаны в судебном решении).
По решению суда, привести работу системы «Стрелец-Мониторинг» на новую частоту, но удовлетворяющую требованиям закона, необходимо с 1 июля 2025 года, годовой срок суд дал на проведение подготовительных работ по ее отладке. Таким образом, учреждениям образования и здравоохранения региона потребуются новые значительные затраты для закупки оборудования. Для одного детского сада или школы стоимость установки и отладки оповещений составит порядка 164 тыс. рублей — эти данные стали известны из рассылки в муниципалитеты от имени руководства Минтербезопасности региона (письмо есть в распоряжении редакции).
«Да, действительно Пермский районным судом было принято решение по иску прокурора Гайнского района о прекращении использования радиоканала на частоте 444, 550 МГц для передачи сигнала о пожаре. При этом, решение суда предусматривает переходный период, так как прекращение использования указанной радиочастоты затрагивает вопросы безопасности объектов социальной сферы. В настоящий момент региональным оператором построена новая опорная сеть для дублирования сигнала о пожаре от объектов защиты на разрешенной радиочастоте 469,9 МГц. В течении переходного периода спланированы мероприятия по переводу объектов на новую радиочастоту. Перебоев в дублировании сигнала о пожаре от объектов защиты допущено не будет», — утверждают в ответе на запрос журналиста Properm.ru в Минтербезе.
Вопрос значительных затрат на переход с одной частоты на другую поднимался руководством системы образования Перми еще в конце 2023 года, когда иск прокурора Гайн уже начали рассматривать в суде. Также в конце прошлого года вопрос, что данная частота может быть запрещена к использованию, обсуждался с муниципальными властями и представителями здравоохранения, соцзащиты и образования.
Тогда же в адрес Минтербеза региона поступал запрос руководителя департамента образования Перми Ольги Ершовой (также есть в распоряжении редакции), где указывается, что только в краевом центре одномоментно нужно установить оборудование в 1,6 тыс. учреждений. Это потребует не менее 260 млн рублей только на смену оборудования для передачи данных с использованием новой частоты. Затраты бюджета на установку нового оборудования в соцучреждениях — объектах защиты по всему региону будут кратно выше. На вопрос журналиста Properm.ru о том, запланированы ли эти затраты в бюджете региона и в каком объеме, в Минтербезе региона не ответили.
Исходя из майской рассылки Минтербеза, ведомство называет не только размер затрат, но и рекомендует подрядчика — ООО «Инжиниринг технологий безопасности» (ИТБ). Эта компания в 2022–2023 году уже заключала госконтракты с УГПС Пермского края. В том числе, она получила договор на поставку радиоретрансляционного и пультового оборудования системы пожарного мониторинга Пермского края на базе ПАК «Стрелец-Мониторинг».
Интересно, что в январе 2024 года, отвечая на запрос журналиста Properm.ru о законности требований прокурора Гайн, вышедшего с иском в суд, в Минтербезе сообщали, что система «Стрелец-Мониторинг» неоднократно в 2023 году подвергалась проверкам. Нарушений в работе программно-аппаратного комплекса, по данным ведомства, надзорными органами выявлено не было.
Если же поднять все затраты на использование частоты 444,5 МГц, которые понес бюджет УГПС начиная с 2019 года, то они составляют не менее 500 млн рублей. Строительство сети связи передачи данных о пожаре и подключение объектов началось в ноябре 2019 года, когда УГПС заключил первый контракт общей стоимостью 24,9 млн рублей. Исполнителем по данному государственному контракту стало ООО «Центр пожарной безопасности» зарегистрированное 4 октября 2019 года, а 29 ноября 2019 года заключившее первый госконтракт.
Сейчас этот подрядчик УГПС сменил название на ООО «Цифровые системы безопасности». В 2022 году правоохранительные органы возбуждали уголовное дело, документы изымались в УГПС, Минтербезопасности и ООО ЦСБ. Однако, поскольку в министерстве заявили об отсутствии ущерба и отказались признавать себя потерпевшей стороной, дело было прекращено, рассказали журналисту Properm.ru осведомленные источники.
Ранее прокурор Гайн уже выходил в суд с иском о законности работы ПАК «Стрелец-Мониторинг», тогда речь шла о том, что объекты защиты — школы, больницы, детские сады, не могут передавать сигнал о пожаре через интернет. Тогда иск прокурора дошел до Верховного суда РФ, где его требования были также признаны законными.