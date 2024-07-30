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«Нора» и «Пьяный „космонавт“» Как экспериментировала «Сцена-Молот» в этом сезоне

«Нора» и «Пьяный „космонавт“» Как экспериментировала «Сцена-Молот» в этом сезоне

30 июля 2024, 03:00
Фото: Никита Чунтомов
Григорий Ноговицын во второй части дайджеста рассказывает, насколько удачно (?) все получилось.

Холодное дуло бессменной манипуляции

В этом сезоне в «Сцене-Молот» вышло сразу несколько спектаклей, поставленных молодыми режиссерами. Все-таки без молодых постановщиков об экспериментах и современном театре говорить невозможно. Первой такой работой стал «Маузер» (16+) Дмитрия Мулькова. Режиссер и композитор, который до этого делал в Перми, в основном, интерактивные уличные спектакли для аудиогидов вроде Location (12+) для оперного и «ПопуТТчиков» (16+) для Театра-Театра, взялся за пьесу немецкого драматурга Хайнера Мюллера, посвященную (неожиданно) Гражданской войне и революции в России.

Ученик и последователь коммуниста Бертольда Брехта, член СЕПГ (компартии ГДР) Мюллер в 1970 году, вдохновившись «Тихим Доном» и «Конармией», пытался разобраться, что такое революция и что она делает с человеком. Для этого драматург обернул жизнь революционного борца в древнегреческую трагедию. Пьеса «Маузер» построена на том, как хор осуждает человека, верного революционера, за то, что тот устал расстреливать врагов революции, и не может больше быть ее орудием, и потому сам теперь должен умереть.

Текст пьесы построен на ритмическом повторении одних и тех же совестных конструкций.Текст пьесы построен на ритмическом повторении одних и тех же совестных конструкций.
Текст пьесы построен на ритмическом повторении одних и тех же совестных конструкций.
Фото: Никита Чунтомов

На ритме и звуке и выстраивает свою работу Мульков. Хор из четырех человек (Александр Аверин, Никита Курицын, Михаил Меркушев, Петр Попович), разодетых в кожанки, символизирует революционный суд над человеком (Анатолий Смоляков), отказавшимся претворять его волю. Человек ломается, нервничает, теряется в постоянном повторе словесных формул, а Хор давит, пока вдруг не разоблачается, сняв свои кожанки, и тоже предстает в виде жертв революции. И всё это под звуки вибрирующих листов железа. И всё это не работает. В первую очередь из-за того, что спектакль рассчитан на затягивающий, почти гипнотический ритм слов и звуков, который должен держать внимание зрителя на жестокой истории насилия, погружая его всё глубже в водоворот боли и скорби.

Но выходит с точностью наоборот. Ритм — очень сложный инструмент, и в «Маузере» он настроен с фальшивыми нотами, поэтому выбивает из погружения и больше раздражает, чем затягивает. Надоедать эти бесконечные повторы начинают очень быстро. Но сбоит в спектакле не только ритм, но и отношение к материалу. Хайнер Мюллер, как уже сказано, ученик Брехта, то есть последователь его системы эпического театра. А суть эпического театра заключается в обращении к разуму, а не эмоциям. Поэтому в российском театре до поры с постановками Брехта было туго, потому что вышедший из учения Станиславского наш драматический театр взывает-то как раз к чувствам и эмоциям. Потребовался режиссер уровня Юрия Любимова, чтобы скрестить ужа с ежом — нашу чувственность и брехтовскую разумность.

Ритм — очень сложный инструмент, и в «Маузере» он настроен с фальшивыми нотами, поэтому выбивает из погружения и больше раздражает, чем затягивает.Ритм — очень сложный инструмент, и в «Маузере» он настроен с фальшивыми нотами, поэтому выбивает из погружения и больше раздражает, чем затягивает.
Ритм — очень сложный инструмент, и в «Маузере» он настроен с фальшивыми нотами, поэтому выбивает из погружения и больше раздражает, чем затягивает.
Фото: Никита Чунтомов

Дмитрий Мульков обращается исключительно к чувствам, работая с материалом эпического театра. И в этом нет ничего плохого, вполне нормальный для российского театра подход. Беда в том, что молодой режиссер решил зайти в тему репрессий через эмоции. Не предложить поразмыслить о человеке в стихии революции, как это делал коммунист Хайнер Мюллер в своей пьесе, а именно высказаться о репрессиях в нашей стране. А излишнее обращение к эмоциям в разговоре о репрессиях очень коварно. За годы всяческих разоблачений в нашей массовой культуре важнейшая, сложнейшая и болезненная тема репрессий была низведена до состояния пошленькой слезодавилки.

Вместо рефлексии и анализа кошмаров, в бесчисленных спектаклях, книгах, фильмах и сериалах о репрессиях была предложена лишь их эксплуатация, призванная через примитивное давление на чувства и простенькую манипуляцию эмоциями вызвать пожалейку. Литературный критик Александр Кузьменков обозначал цель подобных произведений как «Марьиванновну жалобить», причем искомая «Марьиванна» может быть любого пола и возраста. Можно сказать, что у нас сложился свой, посконный, русский-народный эксплуатационный жанр — репресс-плотейшен. Кстати, экранизацию одного из самых чудовищных и пошлых образцов репресс-плотейшена — романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» — снимали у нас в крае. Несколько актеров из Театра-Театра в нем отметились (кое-кто из них до сих пор отплевывается и жалеет, что ввязался в этот проект).

Спектакль «Маузер» очень грубо принуждает к конкретным эмоциям.Спектакль «Маузер» очень грубо принуждает к конкретным эмоциям.
Спектакль «Маузер» очень грубо принуждает к конкретным эмоциям.
Фото: Никита Чунтомов

Дмитрий Мульков в спектакле «Маузер» явно искренне пытался сделать свое высказывание о сложном вопросе, и манипулировать эмоциями ради пожалеечки он точно не собирался. Но в итоге сделал именно это. Видимо, слишком уж силен общий культурный фон, забитый этой пакостью, влияющей даже на молодые умы. Скатывается в репресс-плотейшен спектакль медленно, но верно.

Лобовую символогию в виде крестов-вешалок, на которые хористы вешают свои кожанки, еще можно стерпеть (хотя это уже пошлятина невероятнейшая). Но вот то, что в самом финале один из персонажей проходит по сцене с табличкой «Последнего адреса», — уже за гранью добра и зла. Потому что этим режиссер буквально набрасывается на зрителей со своим посылом, буквально тычет им в лицо, заставляя испытывать ту самую пожалеечку. Выживших добивает глубокомысленная цитата Хайнера Миллера, которую всем выходящим из зала раздают в черных конвертиках. Так спектакль «Маузер» очень грубо принуждает к конкретным эмоциям. И нельзя сказать, что такое принуждение не работает. На впечатлительных людей, на ту самую «Марьиванну», такое очень даже действует. Собственно, по этой причине уже несколько десятилетий репресс-плотейшен живет и здравствует, и его ходы активно используются. И в этом случае печальна даже не сама прямолинейная манипуляция, а то, что этот избитый прием начал использовать молодой режиссер, причем явно полагая, что делает что-то новое и ценное.

Пьяная и голая

Еще одним молодым режиссером, отметившимся работами на «Сцене-Молот» в этом сезоне, стал недавний выпускник курса Бориса Мильграма Дамир Сайранов. Он поставил сразу два спектакля. Очень разных по качеству.

Первый — это «Пьяный „космонавт“» (18+), моноспектакль, написанный и сыгранный актрисой Люсей Прохоренко (учится на драматурга на курсе у Николая Коляды). Это рассказ об алкогольной зависимости, причем от первого лица. Героиня Люси Прохоренко очень откровенно и подробно делится особенностями жизни пьющей девушки: отношения с семьей, секс по пьяни, попытки завязать и прочее. Эти истории разбросаны по спектаклю причудливой и бессвязной мозаикой бухого трепа, но рассказаны так чувственно и образно, что кажется, будто главная героиня, не выходя из своего делирия, пытается то ли объясниться, как так получилось, то ли оправдаться за свой алкоголизм. То ли и то и другое одновременно. И главная мысль, к которой приходит моноспектакль, заключается в том, что причиной зависимости от веществ и жидкостей становится огромная, бесконечная, как космос, жалость человека к самому себе.

Героиня Люси Прохоренко очень откровенно и подробно делится особенностями жизни пьющей девушки: отношения с семьей, секс по пьяни, попытки завязать и прочее.Героиня Люси Прохоренко очень откровенно и подробно делится особенностями жизни пьющей девушки: отношения с семьей, секс по пьяни, попытки завязать и прочее.
Героиня Люси Прохоренко очень откровенно и подробно делится особенностями жизни пьющей девушки: отношения с семьей, секс по пьяни, попытки завязать и прочее.
Фото: Никита Чунтомов

Внутренний мир и переживания героини отлично подчеркнуты визуалом с помощью сценографии и костюмов: висящие под потолком звенящие бокалы, смена комбинезона космонавта на платье, сцены в лучах света. Но совсем погрузиться в этот запойный мир героини нам помешал сам режиссер: некоторые эпизоды неимоверно затянуты, длятся непозволительно долго, ломая ритм и атмосферу постановки. Это относится к сцене со стоянием на гвоздях или с прохождением актрисы по лучу света. В эти моменты автор задумки словно упивается своими приемчиками, и делает это без меры.

Впрочем, любование своими решениями и склонность к мозаичному повествованию можно назвать частью режиссерского почерка Дамира Сайранова. Это видно по его следующей работе на «Сцене-Молот» — спектаклю «Нора» (18+) по пьесе Генрика Ибсена «Кукольный дом». «Нора» уже целиком и полностью состоит из чрезмерно затянутых эпизодов, составленных из формалистских приемов, нужных только для красоты и никак не помогающих раскрытию персонажей или их истории. При этом Дамир Сайранов явно намеривался сделать цельное драматическое произведение, причем жанровое («Нора» заявлена как «камерный триллер»).

С какой такой художественной целью Анастасия Демьянец несколько раз за спектакль раздевается догола?С какой такой художественной целью Анастасия Демьянец несколько раз за спектакль раздевается догола?
С какой такой художественной целью Анастасия Демьянец несколько раз за спектакль раздевается догола?
Фото: Никита Чунтомов

Главная героиня домохозяйка Нора (Анастасия Демьянец) в ходе напряженных событий обретает силу уйти от нелюбимого мужа Хельмера (Михаил Меркушев), ради которого она когда-то рисковала своей репутацией.

Очень актуальная история разбита в этом спектакле на множество не связанных друг с другом кусков, живущих по отдельности и вызывающих одни вопросы. Почему шантажист Крогстад (Степан Сопко) сначала ведет себя так, словно у него раздвоение личности? Почему в простого клерка-заику иногда вселяется дерзкий преступник, а потом это свойство бесследно пропадает? Зачем во втором акте Крогстад и подруга Норы фру Линне (Эмиля Веприкова) меняются одеждой и ролями? Зачем в текст классической норвежской пьесы 1879 года неуместно вставлен русский мат? Для чего во время антракта артисты долго моют пол? И наконец, с какой такой художественной целью Анастасия Демьянец несколько раз за спектакль раздевается догола?

Наверное, у режиссера есть ответы на эти вопросы, но вот дать зрителю ключи для них он не сумел. В итоге всё это никакого смысла не имеет. Особенно «показательно» обнажение главной героини. Может, тут и зашита некая симвология — ее одевают и раздевают, как куклу, или она буквально обнажена перед чудовищными жизненными неурядицами, — но подано это так поверхностно, что получается не изящная метафора, а пошлая и бессмысленная объективация актрисы.

Несмотря на все проблемы, сезон показал, что «Сцена-Молот», и правда, изо всех сил старается делать что-то новое и необычное.Несмотря на все проблемы, сезон показал, что «Сцена-Молот», и правда, изо всех сил старается делать что-то новое и необычное.
Несмотря на все проблемы, сезон показал, что «Сцена-Молот», и правда, изо всех сил старается делать что-то новое и необычное.
Фото: Никита Чунтомов

Вместо вывода

Сезон 2023/24 вышел у «Сцены-Молот» насыщенным, очень интересным и чертовски неровным. Опытные экспериментаторы от театра, кажется, перемудрили самих себя. Молодые режиссеры изобретали либо велосипеды, либо что-то такое, на что взглянуть больно. Хорошо получалось лишь тогда, когда искренность брала верх над формой. Да, замахи почти всегда были, как у молота, а удар получался, как у молоточка. Но главное, что есть силы и желание такой замах делать.

Несмотря на все проблемы, сезон показал, что «Сцена-Молот», и правда, изо всех сил старается делать что-то новое и необычное. И это главное. А что касается слабых ударов, но у изначальной «Сцены-Молот» времен культурной революции тоже были свои проблемы.

«Сережа очень тупой» и «Коридор». Как экспериментировала «Сцена-Молот» в этом сезоне
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#Рецензия
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