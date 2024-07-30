«Нора» и «Пьяный „космонавт“» Как экспериментировала «Сцена-Молот» в этом сезоне

Лобовую символогию в виде крестов-вешалок, на которые хористы вешают свои кожанки, еще можно стерпеть (хотя это уже пошлятина невероятнейшая). Но вот то, что в самом финале один из персонажей проходит по сцене с табличкой «Последнего адреса», — уже за гранью добра и зла. Потому что этим режиссер буквально набрасывается на зрителей со своим посылом, буквально тычет им в лицо, заставляя испытывать ту самую пожалеечку. Выживших добивает глубокомысленная цитата Хайнера Миллера, которую всем выходящим из зала раздают в черных конвертиках. Так спектакль «Маузер» очень грубо принуждает к конкретным эмоциям. И нельзя сказать, что такое принуждение не работает. На впечатлительных людей, на ту самую «Марьиванну», такое очень даже действует. Собственно, по этой причине уже несколько десятилетий репресс-плотейшен живет и здравствует, и его ходы активно используются. И в этом случае печальна даже не сама прямолинейная манипуляция, а то, что этот избитый прием начал использовать молодой режиссер, причем явно полагая, что делает что-то новое и ценное.