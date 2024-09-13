Смерть «Битлджусу» к лицу в продолжении культового ужастика Тима Бёртона

Как можно было понять из описания сюжета, он чрезвычайно перегружен историями, событиями, персонажами и их мотивами, что постоянно пресекаются между собой. И фильм, в этой сети из подсюжетов, откровенно путается и спотыкается. Оттого что большая часть картины состоит из пустопорожних разговоров психоаналитического плана о семье, потере близких и душевных травмах, новый «Битлджус» кажется нудным и невыносимо душным. Но это касается только происходящего в мире живых. Когда в фильме возникает всё, что связано с миром мертвых, то тут старый недобрый мрачный фантазер и художник Тим Бёртон проявляется во всей красе. Каждая деталь загробного мира, каждый мертвец, каждый трюк — это феерия визуального остроумия, изобретательности, юмора и динамики. Последние полчаса фильма — это просто праздник! Причем буквально, ведь действие происходит в Хэллоуин.