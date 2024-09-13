Смерть «Битлджусу» к лицу в продолжении культового ужастика Тима Бёртона

Posted 13 сентября, 09:00
Published 13 сентября, 09:00
Modified 13 сентября, 09:00
Updated 13 сентября, 09:00
Современная массовая культура живет сиквелами, ремейками, спин-оффами и прочим выдаиванием былого продукта. Работать по франшизе (качественно или нет — другой вопрос) удобно и выгодно. Занимаются этим как стар, так и млад.
Легендарному Тиму Бёртону не привыкать работать с франшизами. В конце 1980-х именно он вывел на большие экраны Бэтмена. А относительно недавно снял для «Диснея» очередную лайфэкшен адаптацию классики студии — фильм «Дамбо» (6+). Летающий слоненок в прокате не взлетел, зато суперхитом стала «Уэнсдей» (16+) — сериал «Нетфликса» про девочку из знаменитой семейки Адамс. В этой работе мрачный мечтатель смог по полной предаться своей страсти к готике, чертовщине и непонятым героям-изгоям, которые обладают сверхспособностями и носят черное.
После работ по чужой интеллектуальной собственности Бёртон вернулся к своей, точнее, той, что его прославила, и спустя три десятка лет после выхода фильма «Битлджус» (12+) представил его сиквел с конгениальным названием «Битлджус» (16+). С первых секунд фильма титры с пролетом камеры над макетом городка Уинтер-Ривер под музыку Дэнни Эльфмана навевают ностальгические воспоминания: вот тот самый злополучный мост, с которого упала чета Мейтлендов, вот их домик на горе, вот чердак, где супруги-призраки вынашивали планы по изживанию семейки Дитцев. А вот на чердаке повзрослевшая, но всё такая же готично мрачная Лидия Дитц (Вайнона Райдер)… Ан нет, это всё обман. Это не чердак дома, а телестудия. Просто Лидия успешно монетизировала свое умение видеть призраков (и манеру носить черное), и ведет успешное мистическое телешоу.
Съемки срывает очередное видение биоэкзорциста, посмертного жуткого проказника Битлджуса (Майкл Китон), который за прошедшие годы не потерял желания взять Лидию в жены (мультсериал конца1980-х, в котором они дружили, к сожалению для олдов, теперь не канон). К тому же, оказывается, что отец Лидии — Чарльз — погиб жуткой смертью в море после авиакатастрофы. Теперь ее мачеха, эксцентричная художница Делия (Кэтрин О’Хара) хочет сделать из его похорон масштабный арт-перформанс и провести его в том самом доме в Уинтер-Ривер.
На похороны дедушки везут и дочь Лидии — Астрид (Дженна Ортега). Но девочка не горит желанием общаться со своей чудаковатой семейкой. Она обижена на мать за то, что Лидия, вместо того чтобы оплакивать своего мужа и отца Астрид, погибшего в экспедиции в Центральной Америке ученого-эколога, занялась мистической мутью под началом набивающегося Лидии в женихи продюсера Рори (Джастин Терру). На смазливой роже Рори написано, что он мерзавец и жулик, но продюсер как раз после похорон собирается устроить хайповую свадьбу с Лидией в ночь надвигающегося Хэллоуина.
Но и у Битлджуса его загробные дела тоже не в порядке. Ведь буквально собрав себя по кускам, в жизнь после смерти вернулась его бывшая жена Делорес (Моника Беллуччи), которая может убивать даже мертвых. Это именно Делорес когда-то отравила Битлджуса, а он в ответ успел порубить ее на куски топором (Родион Раскольников одобряет, и это не шутка — в фильме Астрид зачитывается «Преступлением и наказанием»!). Она хочет мести и наводит суету в загробном мире. По ее следу идет детектив Вольф Джексон (Уиллем Дефо), который при жизни был актером полицейских боевиков и сохранил эти манеры и на том свете.
Далее по сюжету герои влипнут в кучу странных ситуаций. Астрид встретит молодого человека, и окажется, что тяга к смазливым подонкам, как и умение говорить с призраками, передалось ей от матери. И конечно же, все окажутся в причудливо устроенном загробном мире, и Битлджус будет выкидывать различные умопомрачительные коленца. А еще все герои будут говорить. Много говорить. Очень много говорить… ни о чем! В этом и главная беда второго «Битлджуса».
Как можно было понять из описания сюжета, он чрезвычайно перегружен историями, событиями, персонажами и их мотивами, что постоянно пресекаются между собой. И фильм, в этой сети из подсюжетов, откровенно путается и спотыкается. Оттого что большая часть картины состоит из пустопорожних разговоров психоаналитического плана о семье, потере близких и душевных травмах, новый «Битлджус» кажется нудным и невыносимо душным. Но это касается только происходящего в мире живых. Когда в фильме возникает всё, что связано с миром мертвых, то тут старый недобрый мрачный фантазер и художник Тим Бёртон проявляется во всей красе. Каждая деталь загробного мира, каждый мертвец, каждый трюк — это феерия визуального остроумия, изобретательности, юмора и динамики. Последние полчаса фильма — это просто праздник! Причем буквально, ведь действие происходит в Хэллоуин.
Актерский состав выше всяких похвал. Кэтрин О’Хара и Вайнона Райдер великолепны в ролях двух чудаковатых женщин в возрасте, которым приходится общаться друг с другом. Дженна Ортега, кажется, не совсем вышла из образа Уэнсдей Аддамс, но тут это даже уместно. И конечно же, превосходен Майкл Китон. Он во всех сценах с Битлджусом сияет ярче звезды Бетельгейзе, в честь которой этот герой и был назван.
Уиллем Дефо и Моника Беллуччи тоже колоритны, но в их героях кроется еще одна проблема фильма «Битлджус»: эти герои совершенно не нужны фильму «Битлджус». Загробный коп и заштопанная фам-фаталь откровенно лишние, и лишь утяжеляют и без того перенасыщенное кинополотно. Без них картине было бы гораздо лучше. Это с одной стороны. А с другой, смотреть на Дефо и Беллуччи в этих ролях одно удовольствие.
И в этом странном сочетании и кроется главная особенность сиквела «Битлджуса»: яркое, интересное и остроумное в нем сожительствует с тяжелым, затянутым, нудным и бессмысленным. Судя по разнобою в отзывах, разные люди видят в фильме одну из этих сторон. Но вот простой зритель, судя по прекрасным сборам первых выходных, увидел в «Битлджусе» именно хорошее развлечение с ностальгическими нотками.
Как известно, чтобы призвать био-экзорциста Битлджуса, его имя надо было произнести три раза. Названиями фильмов оно произнесено уже дважды, и, скорее всего, благодаря успеху сиквела в прокате будет произнесено и в третий раз. Ведь франшизы — это выгодно. А Бёртону не впервой с ними работать.