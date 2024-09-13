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Posted 13 сентября, 09:00

Published 13 сентября, 09:00

Modified 13 сентября, 09:00

Updated 13 сентября, 09:00

Смерть «Битлджусу» к лицу в продолжении культового ужастика Тима Бёртона

Смерть «Битлджусу» к лицу в продолжении культового ужастика Тима Бёртона

13 сентября 2024, 09:00
Фото: https://kino-teatr.ru
Сюжет
Рецензия
Спойлеры не значительные | Рейтинг: всем любителям старых фильмов Тима Бёртона | 16

Продолжения некоторых фильмов приходится порой ждать очень долго. Но сейчас в прокате идет сиквел, который вышел спустя целых 36 лет после первой части. Речь, конечно же, о фильме «Битлджус» Тима Бёртона, который продолжает историю картины, вышедшей еще в 1988 году. Григорий Ноговицын рассказывает, почему это запоздавшее продолжение культового фильма вызывает очень противоречивые чувства.

Современная массовая культура живет сиквелами, ремейками, спин-оффами и прочим выдаиванием былого продукта. Работать по франшизе (качественно или нет — другой вопрос) удобно и выгодно. Занимаются этим как стар, так и млад.

Легендарному Тиму Бёртону не привыкать работать с франшизами. В конце 1980-х именно он вывел на большие экраны Бэтмена. А относительно недавно снял для «Диснея» очередную лайфэкшен адаптацию классики студии — фильм «Дамбо» (6+). Летающий слоненок в прокате не взлетел, зато суперхитом стала «Уэнсдей» (16+) — сериал «Нетфликса» про девочку из знаменитой семейки Адамс. В этой работе мрачный мечтатель смог по полной предаться своей страсти к готике, чертовщине и непонятым героям-изгоям, которые обладают сверхспособностями и носят черное.

События «Битлджуса 2» разворачиваются спустя 36 лет после первой части.События «Битлджуса 2» разворачиваются спустя 36 лет после первой части.
Фото: kinopoisk.ru. События «Битлджуса 2» разворачиваются спустя 36 лет после первой части.

После работ по чужой интеллектуальной собственности Бёртон вернулся к своей, точнее, той, что его прославила, и спустя три десятка лет после выхода фильма «Битлджус» (12+) представил его сиквел с конгениальным названием «Битлджус» (16+). С первых секунд фильма титры с пролетом камеры над макетом городка Уинтер-Ривер под музыку Дэнни Эльфмана навевают ностальгические воспоминания: вот тот самый злополучный мост, с которого упала чета Мейтлендов, вот их домик на горе, вот чердак, где супруги-призраки вынашивали планы по изживанию семейки Дитцев. А вот на чердаке повзрослевшая, но всё такая же готично мрачная Лидия Дитц (Вайнона Райдер)… Ан нет, это всё обман. Это не чердак дома, а телестудия. Просто Лидия успешно монетизировала свое умение видеть призраков (и манеру носить черное), и ведет успешное мистическое телешоу.

Съемки срывает очередное видение биоэкзорциста, посмертного жуткого проказника Битлджуса (Майкл Китон), который за прошедшие годы не потерял желания взять Лидию в жены (мультсериал конца1980-х, в котором они дружили, к сожалению для олдов, теперь не канон). К тому же, оказывается, что отец Лидии — Чарльз — погиб жуткой смертью в море после авиакатастрофы. Теперь ее мачеха, эксцентричная художница Делия (Кэтрин О’Хара) хочет сделать из его похорон масштабный арт-перформанс и провести его в том самом доме в Уинтер-Ривер.

На похороны дедушки везут и дочь Лидии — Астрид (Дженна Ортега). Но девочка не горит желанием общаться со своей чудаковатой семейкой. Она обижена на мать за то, что Лидия, вместо того чтобы оплакивать своего мужа и отца Астрид, погибшего в экспедиции в Центральной Америке ученого-эколога, занялась мистической мутью под началом набивающегося Лидии в женихи продюсера Рори (Джастин Терру). На смазливой роже Рори написано, что он мерзавец и жулик, но продюсер как раз после похорон собирается устроить хайповую свадьбу с Лидией в ночь надвигающегося Хэллоуина.

Но и у Битлджуса его загробные дела тоже не в порядке. Ведь буквально собрав себя по кускам, в жизнь после смерти вернулась его бывшая жена Делорес (Моника Беллуччи), которая может убивать даже мертвых. Это именно Делорес когда-то отравила Битлджуса, а он в ответ успел порубить ее на куски топором (Родион Раскольников одобряет, и это не шутка — в фильме Астрид зачитывается «Преступлением и наказанием»!). Она хочет мести и наводит суету в загробном мире. По ее следу идет детектив Вольф Джексон (Уиллем Дефо), который при жизни был актером полицейских боевиков и сохранил эти манеры и на том свете.

Майкл Китон («Бердмен», «Основатель») ― в роли Битлджуса.Майкл Китон («Бердмен», «Основатель») ― в роли Битлджуса.
Фото: kinopoisk.ru. Майкл Китон («Бердмен», «Основатель») ― в роли Битлджуса.

Далее по сюжету герои влипнут в кучу странных ситуаций. Астрид встретит молодого человека, и окажется, что тяга к смазливым подонкам, как и умение говорить с призраками, передалось ей от матери. И конечно же, все окажутся в причудливо устроенном загробном мире, и Битлджус будет выкидывать различные умопомрачительные коленца. А еще все герои будут говорить. Много говорить. Очень много говорить… ни о чем! В этом и главная беда второго «Битлджуса».

Как можно было понять из описания сюжета, он чрезвычайно перегружен историями, событиями, персонажами и их мотивами, что постоянно пресекаются между собой. И фильм, в этой сети из подсюжетов, откровенно путается и спотыкается. Оттого что большая часть картины состоит из пустопорожних разговоров психоаналитического плана о семье, потере близких и душевных травмах, новый «Битлджус» кажется нудным и невыносимо душным. Но это касается только происходящего в мире живых. Когда в фильме возникает всё, что связано с миром мертвых, то тут старый недобрый мрачный фантазер и художник Тим Бёртон проявляется во всей красе. Каждая деталь загробного мира, каждый мертвец, каждый трюк — это феерия визуального остроумия, изобретательности, юмора и динамики. Последние полчаса фильма — это просто праздник! Причем буквально, ведь действие происходит в Хэллоуин.

Дженна Ортега, кажется, не совсем вышла из образа Уэнсдей Аддамс, но тут это даже уместно.Дженна Ортега, кажется, не совсем вышла из образа Уэнсдей Аддамс, но тут это даже уместно.
Дженна Ортега, кажется, не совсем вышла из образа Уэнсдей Аддамс, но тут это даже уместно.

Актерский состав выше всяких похвал. Кэтрин О’Хара и Вайнона Райдер великолепны в ролях двух чудаковатых женщин в возрасте, которым приходится общаться друг с другом. Дженна Ортега, кажется, не совсем вышла из образа Уэнсдей Аддамс, но тут это даже уместно. И конечно же, превосходен Майкл Китон. Он во всех сценах с Битлджусом сияет ярче звезды Бетельгейзе, в честь которой этот герой и был назван.

Уиллем Дефо и Моника Беллуччи тоже колоритны, но в их героях кроется еще одна проблема фильма «Битлджус»: эти герои совершенно не нужны фильму «Битлджус». Загробный коп и заштопанная фам-фаталь откровенно лишние, и лишь утяжеляют и без того перенасыщенное кинополотно. Без них картине было бы гораздо лучше. Это с одной стороны. А с другой, смотреть на Дефо и Беллуччи в этих ролях одно удовольствие.

Майкл Китон во всех сценах с Битлджусом сияет ярче звезды БетельгейзеМайкл Китон во всех сценах с Битлджусом сияет ярче звезды Бетельгейзе
Фото: kinopoisk.ru. Майкл Китон во всех сценах с Битлджусом сияет ярче звезды Бетельгейзе

И в этом странном сочетании и кроется главная особенность сиквела «Битлджуса»: яркое, интересное и остроумное в нем сожительствует с тяжелым, затянутым, нудным и бессмысленным. Судя по разнобою в отзывах, разные люди видят в фильме одну из этих сторон. Но вот простой зритель, судя по прекрасным сборам первых выходных, увидел в «Битлджусе» именно хорошее развлечение с ностальгическими нотками.

Как известно, чтобы призвать био-экзорциста Битлджуса, его имя надо было произнести три раза. Названиями фильмов оно произнесено уже дважды, и, скорее всего, благодаря успеху сиквела в прокате будет произнесено и в третий раз. Ведь франшизы — это выгодно. А Бёртону не впервой с ними работать.

#Видео#Рецензия#Кинопоиск#Тим Бёртон#Битлджус#Майкл Китон#Вайнона Райдер#Дженна Ортега#Уиллем Дефо#Моника Беллуччи#Кэтрин О’Хара
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