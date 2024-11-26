Сказочный образ в новом антураже, или Чего пермяки хотят от губернатора на самом деле

Posted 26 ноября, 10:07
Published 26 ноября, 10:07
Modified 26 ноября, 13:19
Updated 26 ноября, 13:19
Сразу заметим: темы повседневные и актуальные — от очередей в поликлиниках до гололеда на тротуарах. И, конечно, читая вопросы сооздается впечатление, что местным администрациям жители (как в Перми, так и в малых городах и сельской глубинке) то ли не доверяют, то ли считают, что чиновники, которые должны быть ближе всего к народу, не располагают реальными деньгами и возможностями.
Вот пермячка Татьяна, жительница многострадального дома № 3а по ул. Подлесной, напоминает губернатору о его обещании во время прошлого эфира помочь с восстановлением здания в нормальное состояние. По словам женщины, уже год минул, но «за это время не изменилось ничего, обещанной помощи как не было, так и нет». В дом приезжали некие комиссии, делали осмотры, составляли акты. Однако до сих пор восстановительные работы не начаты. Почти тысяча человек, включая детей и пенсионеров, по-прежнему живут в здании, «по которому практически ежедневно расходятся новые трещины, проседают полы, выпадает облицовочный кирпич на пешеходные тротуары».
Жильцы просят «выделить обещанные средства и принять решение» по их «многострадальному дому». Попросту крик души! Но ведь, наверняка, губернатор поручал чиновникам, ответственным за аварийное жилье, решить вопрос, не откладывая в долгий ящик? Но «старательные исполнители» дают повод и далее превращать обращения к губернатору в своеобразный «марафон в интернете».
Кстати, из администрации Перми жителям дома по ул. Подлесной ответили, что обследование «показало, что здание не является аварийным, его эксплуатация допускается». А чтобы выяснить, какие ремонтные работы нужны, требуется… дополнительное обследование! Его начало — первый квартал 2025 года, срок проведения — 6 месяцев! Так что пока поживите, дорогие граждане, как есть — вы же ответ получили. Удивляет только, что даже такой ответ появился только в комментариях под губернаторским эфиром — видимо, раньше представителям мэрии было недосуг напрямую связаться с жильцами.
Еще одна «вечная тема» обращений к губернатору — здравоохранение. Надо отдать должное минздраву Пермского края: интернет они старательно мониторят и четко отвечают болящим душой за дело торжества медицины, сколько поликлиник намечено отремонтировать или построить в регионе в 2025–2026 годах. Впрочем, как выясняется, людей интересует не только это, а, скорее, то, почему приходится неделями ждать приема у доктора.
Елена из Березников сообщила губернатору, что не может «записаться ни к одному нужному специалисту», запись ведется на две недели вперед, по указанным телефонам жаждущих осмотра у врача ставят в некую электронную очередь — и с приветом. При этом визуально в поликлинике — пусто и даже тихо.
В минздраве Прикамья отвечают по-честному: запись к врачам и на исследования ведется на ближайшие 14 дней, но «иногда запись к специалистам заполняется на все две недели, и вам могут предложить ближайший прием, который будет только на 15 день, или ваши данные запишут в лист ожидания». Так что не обессудьте, такие правила! А конкретно этой недовольной женщине посоветовали: «Чтобы мы могли адресно разобраться в вашей ситуации, пожалуйста, напишите нам в личные сообщения с указанием контактных данных».
Хороший совет. Действительно, незачем беспокоить губернатора в его прямом эфире, если вас доктор неделями не принимает при пустых коридорах в больнице. У главы региона других вопросов много. Зато есть целый минздрав, так что, если чем недовольны, пишите сразу туда!
Общественный транспорт — еще один «хромой конек». Жители краевого центра жалуются губернатору на грязь и холод в салонах автобусов и трамваев, сетуют на частые нарушения графика движения и отсутствие остановочных павильонов… Вообще, это точно не к губернатору. Но пишущие главе региона люди, видимо, не утешаются общими ответами муниципальных властей в духе «ресурсы транспорта, к сожалению, ограничены». Пермяки хотят «чуда», чтобы под Новый год, и гололед во дворе песочком посыпали, и автобусы стали приходить вовремя, и доктора принимали пациентов по первому желанию и бесплатно, и неубранные вовремя кучи мусора или снега не отравляли эстетическое восприятие действительности.
Поэтому прямой эфир с губернатором в соцсетях играет важную психологическую роль. Жители Прикамья хотят верить, что глава региона не только лично услышит каждую их просьбу и даст поручения «разобраться» муниципальным чиновникам, но и проконтролирует, чтобы каждый тротуар заасфальтировали, всякую дорогу залатали, и даже вкрутили фонари на улицах там, где пока их нет.
Но, наверное, подобные чудеса были возможны только в начале XIX века, при пермском губернаторе Карле Модерахе, который имел большую склонность к улучшению быта и благоустройству, а Пермь была так мала, что ее можно было пешком обойти за час. Да, тогда не было интернета, и нельзя было провести прямой эфир с губернатором, но Карл Федорович и так, во время частых прогулок, видел, где разбит фонарь, а где недоделана мостовая. Причем крайне жестко спрашивал с подчиненных за любые «непорядки» в губернии, лично мог устроить недобросовестному чиновнику крепкий выговор.
Сейчас так уже не выйдет. Другое время, иной антураж. И уже есть интернет, хотя он отнюдь не заменит жесткого постоянного контроля работы чиновников — ведь для этого требуются иные методы, чем общение с жителями в чат-ботах.
Анатолий Москвин для Properm.ru.