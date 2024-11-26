Сказочный образ в новом антураже, или Чего пермяки хотят от губернатора на самом деле

Но, наверное, подобные чудеса были возможны только в начале XIX века, при пермском губернаторе Карле Модерахе, который имел большую склонность к улучшению быта и благоустройству, а Пермь была так мала, что ее можно было пешком обойти за час. Да, тогда не было интернета, и нельзя было провести прямой эфир с губернатором, но Карл Федорович и так, во время частых прогулок, видел, где разбит фонарь, а где недоделана мостовая. Причем крайне жестко спрашивал с подчиненных за любые «непорядки» в губернии, лично мог устроить недобросовестному чиновнику крепкий выговор.