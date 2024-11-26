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Posted 26 ноября, 10:07

Published 26 ноября, 10:07

Modified 26 ноября, 13:19

Updated 26 ноября, 13:19

Сказочный образ в новом антураже, или Чего пермяки хотят от губернатора на самом деле

Сказочный образ в новом антураже, или Чего пермяки хотят от губернатора на самом деле

26 ноября 2024, 10:07
Сюжет
Колонка
В преддверии «прямого эфира» Дмитрия Махонина в соцсетях жители Прикамья по обыкновению прислали главе региона сотни вопросов.

Сразу заметим: темы повседневные и актуальные — от очередей в поликлиниках до гололеда на тротуарах. И, конечно, читая вопросы сооздается впечатление, что местным администрациям жители (как в Перми, так и в малых городах и сельской глубинке) то ли не доверяют, то ли считают, что чиновники, которые должны быть ближе всего к народу, не располагают реальными деньгами и возможностями.

Вот пермячка Татьяна, жительница многострадального дома № 3а по ул. Подлесной, напоминает губернатору о его обещании во время прошлого эфира помочь с восстановлением здания в нормальное состояние. По словам женщины, уже год минул, но «за это время не изменилось ничего, обещанной помощи как не было, так и нет». В дом приезжали некие комиссии, делали осмотры, составляли акты. Однако до сих пор восстановительные работы не начаты. Почти тысяча человек, включая детей и пенсионеров, по-прежнему живут в здании, «по которому практически ежедневно расходятся новые трещины, проседают полы, выпадает облицовочный кирпич на пешеходные тротуары».

Жильцы просят «выделить обещанные средства и принять решение» по их «многострадальному дому». Попросту крик души! Но ведь, наверняка, губернатор поручал чиновникам, ответственным за аварийное жилье, решить вопрос, не откладывая в долгий ящик? Но «старательные исполнители» дают повод и далее превращать обращения к губернатору в своеобразный «марафон в интернете».

Кстати, из администрации Перми жителям дома по ул. Подлесной ответили, что обследование «показало, что здание не является аварийным, его эксплуатация допускается». А чтобы выяснить, какие ремонтные работы нужны, требуется… дополнительное обследование! Его начало — первый квартал 2025 года, срок проведения — 6 месяцев! Так что пока поживите, дорогие граждане, как есть — вы же ответ получили. Удивляет только, что даже такой ответ появился только в комментариях под губернаторским эфиром — видимо, раньше представителям мэрии было недосуг напрямую связаться с жильцами.

Жители краевого центра жалуются губернатору на грязь и холод в салонах автобусов и трамваев,Жители краевого центра жалуются губернатору на грязь и холод в салонах автобусов и трамваев,
Жители краевого центра жалуются губернатору на грязь и холод в салонах автобусов и трамваев,. Фото: properm.ru

Еще одна «вечная тема» обращений к губернатору — здравоохранение. Надо отдать должное минздраву Пермского края: интернет они старательно мониторят и четко отвечают болящим душой за дело торжества медицины, сколько поликлиник намечено отремонтировать или построить в регионе в 2025–2026 годах. Впрочем, как выясняется, людей интересует не только это, а, скорее, то, почему приходится неделями ждать приема у доктора.

Елена из Березников сообщила губернатору, что не может «записаться ни к одному нужному специалисту», запись ведется на две недели вперед, по указанным телефонам жаждущих осмотра у врача ставят в некую электронную очередь — и с приветом. При этом визуально в поликлинике — пусто и даже тихо.

В минздраве Прикамья отвечают по-честному: запись к врачам и на исследования ведется на ближайшие 14 дней, но «иногда запись к специалистам заполняется на все две недели, и вам могут предложить ближайший прием, который будет только на 15 день, или ваши данные запишут в лист ожидания». Так что не обессудьте, такие правила! А конкретно этой недовольной женщине посоветовали: «Чтобы мы могли адресно разобраться в вашей ситуации, пожалуйста, напишите нам в личные сообщения с указанием контактных данных».

Хороший совет. Действительно, незачем беспокоить губернатора в его прямом эфире, если вас доктор неделями не принимает при пустых коридорах в больнице. У главы региона других вопросов много. Зато есть целый минздрав, так что, если чем недовольны, пишите сразу туда!

Общественный транспорт — еще один «хромой конек». Жители краевого центра жалуются губернатору на грязь и холод в салонах автобусов и трамваев, сетуют на частые нарушения графика движения и отсутствие остановочных павильонов… Вообще, это точно не к губернатору. Но пишущие главе региона люди, видимо, не утешаются общими ответами муниципальных властей в духе «ресурсы транспорта, к сожалению, ограничены». Пермяки хотят «чуда», чтобы под Новый год, и гололед во дворе песочком посыпали, и автобусы стали приходить вовремя, и доктора принимали пациентов по первому желанию и бесплатно, и неубранные вовремя кучи мусора или снега не отравляли эстетическое восприятие действительности.

Проблема доступной среды останется на будущие «прямые эфиры».Проблема доступной среды останется на будущие «прямые эфиры».
Проблема доступной среды останется на будущие «прямые эфиры».. Фото: properm.ru

Поэтому прямой эфир с губернатором в соцсетях играет важную психологическую роль. Жители Прикамья хотят верить, что глава региона не только лично услышит каждую их просьбу и даст поручения «разобраться» муниципальным чиновникам, но и проконтролирует, чтобы каждый тротуар заасфальтировали, всякую дорогу залатали, и даже вкрутили фонари на улицах там, где пока их нет.

Но, наверное, подобные чудеса были возможны только в начале XIX века, при пермском губернаторе Карле Модерахе, который имел большую склонность к улучшению быта и благоустройству, а Пермь была так мала, что ее можно было пешком обойти за час. Да, тогда не было интернета, и нельзя было провести прямой эфир с губернатором, но Карл Федорович и так, во время частых прогулок, видел, где разбит фонарь, а где недоделана мостовая. Причем крайне жестко спрашивал с подчиненных за любые «непорядки» в губернии, лично мог устроить недобросовестному чиновнику крепкий выговор.

Сейчас так уже не выйдет. Другое время, иной антураж. И уже есть интернет, хотя он отнюдь не заменит жесткого постоянного контроля работы чиновников — ведь для этого требуются иные методы, чем общение с жителями в чат-ботах.

Анатолий Москвин для Properm.ru.

#Пермь#Колонка#Здравоохранение#Губернатор#Транспорт#Чиновники#Дмитрий махонин#Общественный транспорт#Министерство здравоохранения#Прямой эфир#Муниципальные власти#Карл Модерах#Жители Прикамья
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