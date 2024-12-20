Путин предложил вернуть оценки за поведение. Что здесь не так?

Вопрос «За что 2?», повторюсь, нелепый. Все должны понимать, за что ставят оценки в школе, тут не должно быть расхождений. Их ставят за знания: как ты постарался на уроке, как прочитал, выучил, решил дома. Все критерии оценок сейчас прописаны, они очень четкие, конкретные, никакой воды. Поверьте, я эти критерии изучала, там есть всё про то, что считать грубыми и негрубыми ошибками, однотипными ошибками и даже описками, которые нельзя брать в расчет. Там точно сказано, какая оценка при каком количестве ошибок ставится.