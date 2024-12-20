Путин предложил вернуть оценки за поведение. Что здесь не так?

Posted 20 декабря, 11:55
Published 20 декабря, 11:55
Modified 20 декабря, 11:57
Updated 20 декабря, 11:57
«За что двойка?» — этот нелепый вопрос мне приходится задавать своим детям. Из шести детей в нашей семье четверо школьников, еще двое — в подготовительном классе. Для того чтобы помогать своим детям с учебой, я получила педагогическое образование. Изучала педагогику (историю науки и инновации в ней), детскую и подростковую психологию, конфликтологию… В общем, весь багаж знаний, с которым учитель приходит в школу, у меня есть. Как и педагогическая практика. Поэтому статья местами покажется вам нудной. Ну, уж потерпите! Ради детей.
Вопрос «За что 2?», повторюсь, нелепый. Все должны понимать, за что ставят оценки в школе, тут не должно быть расхождений. Их ставят за знания: как ты постарался на уроке, как прочитал, выучил, решил дома. Все критерии оценок сейчас прописаны, они очень четкие, конкретные, никакой воды. Поверьте, я эти критерии изучала, там есть всё про то, что считать грубыми и негрубыми ошибками, однотипными ошибками и даже описками, которые нельзя брать в расчет. Там точно сказано, какая оценка при каком количестве ошибок ставится.
Если соблюдать эти критерии, то и ребенок, и его родители понимают, в какой точке отсчета они находятся, и видят, куда стремиться. Если не соблюдать — получается то, что мы наблюдаем сейчас.
— За что двойка?
— Забыл карандаши (учебник, форму, тетрадь, голову).
— За что двойка?
— Сделал не то задание. Правильно, но не то.
— За что двойка?
— Плохо себя вел на уроке.
— За что двойка?
— Потерял (сломал, сбежал с урока…)
В общем, вы уже поняли. Двойка используется как инструмент воспитания, как наказание. Раньше учеников били розгами, линейками, потом учителям нельзя стало бить детей, а родителям-то осталось можно!
И двойка стала одним из самых страшных детских страхов. Ведь если она есть в дневнике — значит, последует что? Правильно: нагоняй, ремень, кого-то за уши оттаскают, кого-то не отпустят гулять, а кого-то поставят на колени на горох (тут уж от полета родительской фантазии всё зависит). Испортить отношения с детьми с таким подходом — запросто, нанести травму детской психике — проще простого, а вот воспитать или научить чему-то с помощью двойки и физического наказания, конечно, не выйдет.
Сейчас и родителям не рекомендуется бить детей — спасибо великим педагогам и их гуманистическим принципам. Но осталась у взрослых, которые не умеют (а кто их учил?) воспитывать детей, несчастная эта двойка.
Учителям она заменяет розги и немного освобождает от ответственности. Учителя не для детей же ставят эти двойки, а для родителей! Мол, обратите внимание, примите меры (читай — достаньте розги, нам-то нельзя). А родители… ну, лишат телефона, карманных денег. Бить — стыдно, непедагогично, а эффективно взаимодействовать с детьми, договариваться, разговаривать — как правило, времени нет, нет сил, нет навыков. В итоге эти двойки для детей становятся чем-то обыденным, неприятным фоном, раздражающим фактором. Но вот непонятно, почему взрослые себе двойки не ставят? — за забывчивость или рассеянность.
Все рассуждения в духе «нас били, и ничего, выросли», «нам оценки за поведение ставили, и мы себя хорошо вели» не выдерживают никакой критики.
Вообще, ни один из гениальных педагогов, основоположников педагогических школ, ни один из признанных отцов педагогики не касались особо темы отметок и оценок. Они больше писали и говорили про уважение к личности ребенка, воспитание трудом и личным примером.
Существует широко известная история про Антона Макаренко (советский педагог и писатель, автор всемирно известных методик воспитания и перевоспитания подростков-правонарушителей, в том числе беспризорников), как он, будучи 19-летним педагогом, рейтинговал учеников, и оказавшийся на последнем месте мальчик горько плакал (он пропускал учебу из-за смертельной болезни и вскоре умер). Папа мальчика пришел к Макаренко с горькими упреками в том, что молодой учитель так обидел сына перед смертью. Больше никогда в жизни Макаренко не рейтинговал учеников и крайне аккуратно относился к оценкам.
А что писал Василий Сухомлинский (советский педагог-новатор, детский писатель, создатель педагогической системы, основанной на признании личности ребёнка высшей ценностью)? Это же золотые слова, их надо в гранит, в каждую школу, в каждый класс!
«Ребенок, достигнув цели напряжением воли и мысли, чувствует отвращение к подсказке, шпаргалке, списыванию. Я никогда не был для ребенка вестником горя — а ведь неудовлетворительная оценка — это для него большое горе. Как извращается детская душа, когда учитель чуть ли не ежедневно говорит ребенку: „У тебя двойка“. Как мало нужно ребенку горя, чтобы он чувствовал себя несчастным. Трагедия усугубляется тем, что маленький человек, привыкая к своему горю, становится равнодушным ко всему окружающему, его сердце черствеет. А черствое сердце — это благодатная почва для жестокости».
Прекрасно понимал ученый, что нельзя допускать и того, чтобы оценка «баловала учащихся». «Сказал ребенок слово — ему уже ставят пятерку. Нередко бывает, что один и тот же вопрос ставится нескольким ученикам, и каждый из них получает отметку. В результате у детей складывается легкомысленное отношение к учению», — делился совершенно справедливым наблюдением педагог. Ребенок, по словам Сухомлинского, всегда должен осознавать оценку как результат умственных усилий.
Почему вообще тема с оценкой за поведение дошла до президента Владимира Путина? Педагогическое сообщество пожаловалось на нарушение школьниками правил поведения. Серьезно, у учителей нет инструментов, нет рычагов, чтобы остановить агрессию, оскорбления и даже физическую силу со стороны детей и подростков. Нет возможностей противостоять распространению в соцсетях слухов об учителях, гадких комментариев об учителях и школах.
И часто педагоги не находят никакой поддержки у родителей хулиганов, а бывает, что и сами родители настраивают учеников против. Кто из вас не слышал от взрослых и вроде умных людей пренебрежительное слово «училка»? А как часто родители критикуют учителей при детях, изначально прививая неуважительное отношение к такому непростому и очень важному труду, как преподавание!
Не надо воспитывать детей, воспитывайте себя, ведь дети всё равно будут похожи на вас, — в этой фразе нечего ни убавить, ни прибавить. Как только общество начнет менять отношение к профессии учителя в частности и к российской школе в общем; как только требования к школе со стороны властей, а к ученикам со стороны школы станут понятными и адекватными, тогда и можно будет говорить об оценках за поведение. Если, конечно, у взрослых будут время, силы и желание — говорить.