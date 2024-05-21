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Агентство по страхованию вкладов

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2024
В Перми пытаются списать имущество банка-банкрота на 341 миллион рублей
В августе 2014 года у кредитной организации была отозвана лицензия.
21 мая 2024, 03:10
В семье экс-председателя правления пермского банка ищут оружие
Бывший глава Экопромбанка признан виновным в растрате почти 250 миллионов рублей, а также в злоупотреблении полномочиями.
5 февраля 2024, 05:47
2012
Темпы роста вкладов в России все-таки пойдут на убыль
Россия — одна из немногих стран, где банковские вклады дают положительную доходность. Но пик сберегательной активности уже наступил.
14 декабря 2012, 06:39

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