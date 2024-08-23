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Алексей Туров

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Август 2024
В Перми проверяют укрытия на готовность принять людей
Это требование вступившего в этом году в силу ГОСТа о приспособлении заглублённых помещений для укрытия населения.
23 августа 2024, 08:47
Декабрь 2023
В Совет по туризму Перми вошел заместитель мэра по безопасности Алексей Туров
Возглавила совет и. о. замглавы администрации Перми Яна Фурман.
5 декабря 2023, 13:27
Сентябрь 2023
Мэр Эдуард Соснин назначил себе четырех новых заместителей
Чиновники приступят к своим обязанностям со следующей недели.
22 сентября 2023, 12:22

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