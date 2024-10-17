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Алтай

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2024
На Алтае из-за камнепада пострадал 21-летний пермяк
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
17 октября 2024, 08:07
Как завершение льготной ипотеки отражается на рынке недвижимости
Спрос на жилье растет, а цены на новостройки падают.
18 июня 2024, 10:27
2014
Прикамскому депутату, который пытался сбежать в Монголию, грозит 2 года тюрьмы
Народный избранник попался на границе с поддельным паспортом.
4 августа 2014, 09:02
Пермский турист с Алтая эвакуирован на вертолете
Сейчас пострадавший находится в центральной больнице Республики Алтай.
24 марта 2014, 11:38
2012
Татьяна Марголина: «Надо внимательнее изучать федеральные законы»
По мнению омбудсмена, своевременное обращение театра оперы и балеты в Роструд избавило бы руководство от борьбы за артистов-призывников.
20 июля 2012, 03:43

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