properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Андрей Семериков

Выбрать дату
2024
Новым директором АО «Пермалко» стал экс-гендиректор другого пермского алкозавода
На посту он сменил бывшего московского предпринимателя Андрея Семерикова.
27 августа 2024, 09:30
Проект реставрации здания Спиртоочистительного завода в Перми прошёл госэкспертизу
Основан завод был в XIX веке.
20 мая 2024, 09:30
2018
Андрей Семериков покинул пост генерального директора АО «ЭР-Телеком Холдинг»
Пост руководителя он занимал в компании с 2001 года. Сейчас исполнять обязанности гендиректора будет президент компании.
4 октября 2018, 15:40

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика