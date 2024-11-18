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Автомобильный штраф

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2024
Стало известно, на сколько могут вырасти в 2025 году штрафы для нарушителей ПДД
18 ноября 2024, 08:28
2023
В Перми пешие контролёры получили возможность открывать номера на парковках
Такая возможность у городских специалистов появится с 1 января 2024 года.
21 декабря 2023, 10:01
2012
Водителям сделают скидку за быструю уплату штрафа
Автор законопроекта предлагает уменьшать штраф в два раза, если он уплачивается до вступления решения суда в силу.
24 марта 2012, 04:06

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