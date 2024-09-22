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Автозапчасти

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2024
В пермском вузе раскрыли, из-за чего в России может возникнуть нехватка автозапчастей
Нехватка на рынке изделий ожидается уже в следующем году.
22 сентября 2024, 12:30
Фото. В Чайковском горит магазин автозапчастей
Площадь пожара составила 150 кв. м.
13 июня 2024, 05:29
2013
УФАС заинтересовалось предпринимателем, использовавшим логотип «CHERY»
Мужчина занимался продаже китайских автозапчастей, а логотип его фирмы слишком напоминал эмблему китайского автопроизводителя.
21 мая 2013, 05:01
2011
Пошлины на ввоз автозапчастей из Евросоюза могут быть снижены
Благодаря соглашению между Россией и Евросоюзом пошлины станут меньше или вовсе исчезнут.
8 декабря 2011, 06:40

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